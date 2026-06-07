Το μυστήριο με τον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ: Φήμες και εικασίες έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο

Πριν λίγες ημέρες, η Τέιλορ Σουίφτ έγινε και επίσημα η πλουσιότερη γυναίκα μουσικός στην ιστορία, με περιουσία 2 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τη λίστα Iconoclast 50 του Forbes για το 2026. Αυτό βέβαια, πέρασε και δεν ακούμπηκε για τους θαυμαστές της τραγουδίστριας, αφού αυτή τη περίοδο έχουν στραμμένη όλη τους την την προσοχή στον γάμο της με τον Τράβις Κέλσι.
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- Σεισμός τώρα στην Εύβοια: Σοβαρές ζημιές σε σπίτια, φθορές σε καταστήματα - Τι λένε οι δήμαρχοι
- Σεισμός τώρα - Αισθητός στην Αττική
- «Αν δεν είσαι βίαιος, δεν επιβιώνεις»: Μια μέρα της ζωής ενός συνδεσμίτη
- Οι πολλές ζωές της Μαλβίνας Κάραλη – Η γυναίκα, η δημοσιογράφος, η περσόνα μέσα από τα δικά της λόγια
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.