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Το μυστήριο με τον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ: Φήμες και εικασίες έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο

Σε ψηφιακή γωνιά του ίντερνετ, οι swifties προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν οτιδήποτε θεωρούν πως μπορεί να αναφέρεται στον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι.

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Η Τέιλορ Σουίφτ
Στιγμιότυπο από συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ. | AP Photos / Natacha Pisarenko
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Πριν λίγες ημέρες, η Τέιλορ Σουίφτ έγινε και επίσημα η πλουσιότερη γυναίκα μουσικός στην ιστορία, με περιουσία 2 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τη λίστα Iconoclast 50 του Forbes για το 2026. Αυτό βέβαια, πέρασε και δεν ακούμπηκε για τους θαυμαστές της τραγουδίστριας, αφού αυτή τη περίοδο έχουν στραμμένη όλη τους την την προσοχή στον γάμο της με τον Τράβις Κέλσι.

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