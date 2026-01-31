Να γιατί πριν από κάθε ταξίδι όλες μας οι αισθήσεις είναι on από τις 5 το πρωί

Σενάριο πρώτο: Ώρα 06:00 π.μ.: Το ξυπνητήρι χτυπά και ξέρεις ότι είναι ώρα για δουλειά. Σέρνεις τα βήματά σου μέχρι την κουζίνα για να πιείς τον πρώτο καφέ της ημέρας. Ενέργεια; Ούτε για δείγμα.

Πάμε να δούμε ένα άλλο σενάριο;

Σενάριο δεύτερο: Ώρα 06:00 π.μ.: Το ξυπνητήρι χτυπά και ξέρεις ότι φεύγεις για ταξίδι. Η ένταση σπάει τα κοντέρ και δεν σε νοιάζει καν το να πιείς καφέ. Φτάνεις στο αεροδρόμιο πετώντας. Εκεί, καθώς περιμένεις, ακούς μέχρι και τα ροδάκια από τις βαλίτσες των περαστικών και βλέπεις όλες τις ανακοινώσεις στους πίνακες, ώσπου να έρθει αυτήν που σε αφορά: Η ανακοίνωση ότι είναι ώρα να επιβιβαστείς!

Γιατί η διάθεσή μας είναι τόσο διαφορετική; O Γιάννης Μπαϊρακτάρης έχει μια πολύ καλή εξήγηση. Και με αφορμή το project «Feel your AURA», που μας προτρέπει να θυμηθούμε την πιο έντονη στιγμή της ζωής μας και να απολαμβάνουμε κάθε λεπτό με όλες μας τις αισθήσεις, τη μοιράζεται μαζί μας.

«Μια στιγμή γεμάτη ένταση; Κάθε απογείωση για τον επόμενο ταξιδιωτικό προορισμό. Το λεπτό που το αεροπλάνο αφήνει το έδαφος, ξεχνάω κάθε έννοια της δουλειάς και συνειδητοποιώ ότι το ταξίδι ξεκινά. Η καρδιά μου χτυπά γρήγορα και οι αισθήσεις μου ξυπνούν όλες ταυτόχρονα. Σαν να ανυπομονούν να υποδεχθούν όλα αυτά τα καινούργια ερεθίσματα: Να γευτούν καινούργιες γεύσεις και να μυρίσουν πρωτόγνωρα αρώματα. Να καταγράψουν κάθε εικόνα από τις διαφορετικές πόλεις του κόσμου.

Πετώντας προς έναν νέο προορισμό νιώθω πιο ζωντανός από ποτέ. Κάθε στιγμή γίνεται πιο έντονη, πιο βαθιά και μοιάζει να διαρκεί περισσότερο. Είναι αυτή η ωραία ένταση που σε σηκώνει από το κρεβάτι κι ας είναι έξι το πρωί. Επειδή απλά ετοιμάζεσαι για το ταξίδι. Για να προσφέρεις στον εαυτό σου στιγμές πραγματικά μοναδικές. Για να γυρίσεις πίσω με ένα σωρό αστείες ιστορίες και κάθε φορά που θα έρχεται στη συζήτηση το όνομα αυτού του προορισμού, όλα όσα έχουν καταγράψει οι αισθήσεις σου να ξαναζωντανεύουν σαν να βρίσκεσαι και πάλι εκεί», αναπολεί ο Γιάννης Μπαϊρακτάρης, που φανερά δεν βλέπει την ώρα για την επόμενη εκδρομή.

Τώρα ίσως αναρωτιέσαι «Είναι ανάγκη να πετάξω για να το ζήσω έντονα;». Ναι... Είναι ανάγκη να πετάξεις όλες τις έννοιες από το κεφάλι σου. Να κάνεις ένα απολαυστικό διάλειμμα με τη νέα συσκευή Ploom AURA και να ταξιδέψεις με τις αισθήσεις σου στην πιο έντονη στιγμή της δικής σου ζωής.

Αυτό το προϊόν απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες καπνιστές.