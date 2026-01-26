Νάταλι Πόρτμαν: Καταδικάζει τα Oscar για την αδιαφορία στις γυναίκες σκηνοθέτιδες: «Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα»

H Νάταλι Πόρτμαν λέει πάντα τα πράγματα με το όνομά τους. Και κυρίως μιλάει για τις ανισότητες που υπάρχουν ακόμα στο Hollywood.

Αυτήν τη φορά, η Νάταλι Πόρτμαν εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance για την ταινία « The Gallerist» φορώντας καρφίτσες με τα γράμματα «ICE Out» και «Be Good», λίγες ώρες αφότου ένας άνδρας πυροβολήθηκε θανάσιμα από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη.

Το «Be Good» της Νάταλι Πόρτμαν αναφέρεται στη Ρενέ Γκουντ, η οποία δολοφονήθηκε από την ICE στη Μινεάπολη νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο Variety Studio που παρουσιάστηκε από το Audible, η Πόρτμαν κατήγγειλε ανοιχτά τη βαρβαρότητα της ICE.

Αλλά δεν μίλησε μόνο για αυτό. Με την ταινία «The Gallerist» να είναι μια από τις σημαντικότερες ταινίες του Sundance από γυναίκα σκηνοθέτιδα και η πρεμιέρα να πραγματοποιείται λίγες μέρες μετά τις υποψηφιότητες των βραβείων Oscar, η Νάταλι Πόρτμαν αφιέρωσε επίσης λίγο χρόνο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης για να επικρίνει την Ακαδημία επειδή αγνοεί μια σειρά ταινιών που έχουν δημιουργηθεί από γυναίκες.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr