Ναταλία Δραγούμη: «Μου έχουν στείλει και dick pic - Κάποτε έβγαινα με στρινγκ και topless»

Η Ναταλία Δραγούμη εμφανίστηκε στο podcast Rainbow Mermaids, αγγίζοντας πολλά θέματα από τη σεξουαλική παρενόχληση στα social media, έως τα πρότυπα ομορφιάς και δημόσιας αιδούς.

Μιλώντας για την παρενόχληση στα social media, ανέφερε: «Στα σχόλια του site οργιάζουν, δεν μπαίνω εκεί πέρα. Όταν είδα τα σχόλια για τη Μαρινέλλα, είπα εντάξει, είναι άνθρωποι άρρωστοι, δεν έχει λογική αυτό το πράγμα.

Στο δικό μου προφίλ δεν δέχομαι τέτοια σχόλια, αυτό που δέχομαι είναι πεσίματα. Πάρα πολλές φωτογραφίες, δηλαδή και κακοποίηση. Ένας μου είχε πει θα σου στείλω dick pic. Να τη στείλεις στη θεία σου, του απάντησα».

Ναταλία Δραγούμη: «Έβγαινα με τρινγκ και topless»

Σε άλλο σημείο, είπε πως πλέον «φρικιάζει» με το θέαμα του topless, όχι λόγω πουριτανισμού, αλλά λόγω του πόσο επικίνδυνη είναι η έκθεση στον ήλιο.

«Εμείς δεν βάζαμε αντηλιακό, το μαγιό μου ήταν ένα στρινγκ και topless. Έχει δαιμονοπιηθεί βέβαια. Δεν βλέπεις πια στρινγκ και topless. Συμφωνώ με αυτό αλλά για λόγους υγείας.

Τότε υπήρχε μία ελευθερία και μία απενοχοποίηση για όλα, και καλά και κακά», κατέληξε.