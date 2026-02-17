Ναταλία Καποδίστρια: «Το αρχείο της οικογένειας για τον Ιωάννη Καποδίστρια έγινε στάχτη»

Η ηθοποιός Ναταλία Καποδίστρια, τελευταία απόγονος του Ιωάννη Καποδίστρια, με αφορμή την ταινία του Γιάννη Σμαραγδή βρέθηκε στο «Στούντιο 4» και μίλησε για τη συμμετοχή της, τονίζοντας τη σημαντικότητα του έργου.

«Η ταινία του Γιάννη Σμαραγδή σίγουρα φωτίζει και το πιο σημαντικό. Για εμένα είναι ότι έχει ξαναφέρει στην επιφάνεια το πρόσωπο και ο κόσμος διαβάζει τα βιβλία με θέμα τον Καποδίστρια ή τέλος πάντων έρευνες, μελέτες. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η ταινία», είπε. Η ίδια εργάστηκε για την ταινία όχι μόνο ως ηθοποιός, αλλά βοηθώντας και στο να βρεθούν χώροι στην Κέρκυρα όπου δραστηριοποιείται.

Η ηθοποιός εξήγησε ακόμη ότι υπάρχουν πολύ λίγα ντοκουμέντα ως αρχειακό υλικό που σχετίζονται με τον Ιωάννη Καποδίστρια καθώς το αρχείο της οικογένειας κάηκε ολοσχερώς.

«Υπάρχουν κάποια λίγα αντικείμενα που σχετίζονται με τη διαδρομή του, τη ζωή και το έργο του. Να το ξαναπούμε ότι ο παππούς μου, τον οποίο δεν τον γνώρισα, είχε καταφέρει και είχε μαζέψει ένα πολύ μεγάλο αρχείο της οικογένειας και ο πατέρας μου έλεγε ότι μέχρι και χειρόγραφα, πάπυροι του Καρλομάγνου υπήρχαν. Ήταν ένα τριώροφο, ένα μουσείο ήτανε αυτό το σπίτι…

Το σπίτι όλο έγινε στάχτη με τους εμπρηστικούς βομβαρδισμούς των Γερμανών. Καταστράφηκαν τα πάντα. Τα πάντα… Ό,τι σώθηκε ήτανε πράγματα τα οποία δεν βρισκόντουσαν εκείνη τη στιγμή στον συγκεκριμένο χώρο ή όποια δεν καταστράφηκαν από τη φωτιά. Από τη φωτιά…» ανέφερε η Ναταλία Καποδίστρια.