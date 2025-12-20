Η ηθοποιός τελευταία απόγονος του Ιωάννη Καποδίστρια που το 1997 ήταν το απόλυτο τηλεοπτικό είδωλο

Μία σπάνια δημόσια εμφάνιση στην Αθήνα πραγματοποίησε η ηθοποιός Ναταλία Καποδίστρια, η οποία τα τελευταία χρόνια ζει και δραστηριοποιείται στην Κέρκυρα στα πολιτιστικά και καλλιτεχνικά πράγματα του τόπου.

Η ηθοποιός βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας (15/12) στην πρεμιέρα της ταινίας του Γιάννη Σμαραγδή «Καποδίστριας» που έγινε στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος».

Απόγονος της οικογένειας Καποδίστρια

Στην περίπτωση της Ναταλίας Καποδίστρια δεν πρόκειται για συνωνυμία με τον Έλληνα πολιτικό, καθώς η ηθοποιός είναι η τελευταία απόγονος του.

«Είμαι η τελευταία στη γραμμή αρρενογονίας του κλαδιού της οικογένειας Καποδίστρια που περνά από τον κυβερνήτη. Συνολικά ήταν δέκα αδέλφια. Ο μόνος από τα αγόρια ο οποίος παντρεύτηκε και άφησε απογόνους ήταν ο Γεώργιος. Τέσσερις γενιές μετά υπάρχω εγώ.

Είναι μεγάλη χαρά, τιμή και συγκίνηση το γεγονός ότι συμμετέχω στην ταινία που έφτιαξε ο Γιάννης Σμαραγδής για τη ζωή και το έργο του προγόνου μου, του σπουδαίου Ιωάννα Καποδίστρια. Είναι κυρίως ανδρική ρόλοι και υπάρχει ένας μικρός γυναίκειος τον οποίο επωμίστηκα με πολλή χαρά», είχε αναφέρει η Ναταλία Καποδίστρια μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Οι σπουδές και οι συνεργασίες

Γεννημένη στην Αθήνα την 1η Ιανουαρίου 1966 και με καταγωγή από την Κέρκυρα, η Ναταλία Καποδίστρια σπούδασε μουσική, κλασικό και σύγχρονο χορό και αποφοίτησε αριστούχος από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Από το 1987 εργάζεται αδιάλειπτα στο θέατρο, χτίζοντας μια πορεία που βασίστηκε στην πειθαρχία, την καλλιτεχνική έρευνα και την ουσιαστική επαφή με το κείμενο.

Συνεργάστηκε με κορυφαίους θεατρικούς οργανισμούς, όπως το Εθνικό Θέατρο, το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, το «Αμφιθέατρο» του Σπύρου Ευαγγελάτου, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας και ΔΗΠΕΘΕ σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, βρέθηκε σε διεθνείς σκηνές, όπως το La MaMa Theatre of New York και το Festival d’Avignon.

Το ρεπερτόριό της εκτείνεται από την αρχαία τραγωδία έως τη σύγχρονη δραματουργία, με έργα των Ευριπίδη, Αισχύλου, Σαίξπηρ, Στρίντμπεργκ, Πίντερ, Ντοστογιέφσκι, Καμύ και Χειμωνά.

Ο κακός βεζύρης

Το 1997 η Ναταλία Καποδίστρια αποτυπώθηκε στο μυαλό όλων μας ως το απόλυτο είδωλο που ζητούσε να την προσκυνήσουμε στη σειρά «Ο κακός Βεζύρης».

«Έκανα και τηλεόραση. Είναι χαριτωμένο που ακόμα και τώρα θυμούνται την ατάκα μου "Προσκυνήστε το είδωλο". Ευχαριστώ πολύ τον Χάρη Ρώμα ακόμα και μετά από τόσα χρόνια για την πολύ όμορφη εμπειρία που είχα συνεργαζόμενη και στον "Κακό Βεζύρη" και στο "Κωνσταντίνου και Ελένης"», έλεγε σε συνέντευξή της, ενώ είχε ακόμη εκφράσει την επιθυμία της να επιστρέψει στην τηλεόραση αφού, όπως δήλωνε καμαρώνει πολλές από τις νέες παραγωγές.

Η ταινία του Γιάννη Σμαραγδή «Καποδίστριας»

Η ταινία «Καποδίστριας» είναι μία ιστορική ταινία που διαδραματίζεται στις αρχές του 19ου αιώνα και αναφέρεται στην αληθινή ιστορία του μεγαλύτερου Έλληνα πολιτικού και πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, μετά την απελευθέρωσή της από τους Οθωμανούς.

Υπερασπίζεται με σθένος, καλοσύνη και αξιοπρέπεια την ελευθερία του κάθε ανθρώπου, θυσιάζοντας ακόμη και τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, και δεν διστάζει να συγκρουστεί με τις δυνάμεις του κακού, θυσιάζοντας πλούτη, δόξα και διεθνή αναγνώριση.

Όταν η Ελλάδα αποκτά την ελευθερία της, ο Καποδίστριας καλείται να αναλάβει πρώτος Κυβερνήτης. Παρότι διαισθάνεται ότι θα δολοφονηθεί, αποδέχεται αγόγγυστα την μοίρα του και θυσιάζεται, υπηρετώντας με πίστη και αφοσίωση την πατρίδα του. Αυτή η θυσία τον οδηγεί στην αληθινή ελευθερία.