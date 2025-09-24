Ναταλία Λιονάκη: «Δεν έχω καμία επαφή μαζί της - Είχα τόσο θυμό μέσα μου» λέει η μητέρα της

Η Τζένη Λιονάκη, μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη, μιλώντας στο Πρωινό του ΑΝΤ1, αποκάλυψε - μεταξύ άλλων - πως δεν έχει καμία επαφή με την κόρη της, η οποία εγκατέλειψε τα εγκόσμια από το 2009 και ζει σε μοναστήρι στην Κένυα, ενώ τόνισε πως δεν δέχεται να αποκαλούν τη γνωστή ηθοποιό Φεβρωνία, δηλαδή το όνομα που εκείνη υιοθέτησε όταν βαφτίστηκε μοναχή.

«Εμένα δεν μου είπε ποτέ ότι θα γίνει καλόγρια. Φόραγε μαύρα και τη ρωτούσα γιατί φορούσε μαύρα και μου έλεγε ότι της αρέσουν. Τη ρωτούσα αν θα γίνει καλόγρια και μου έλεγε “όχι”. Μου το ανακοίνωσε τηλεφωνικώς παραμονή Χριστουγέννων το 2015. Της είπα το “σκέφτηκες καλά;” και μου λέει “ναι”. Της είπα “να είσαι καλά, είσαι σε ηλικία που επιλέγεις. Εύχομαι να μην το μετανιώσεις”», είπε αρχικά η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη.

«Αν ξαναγεννηθώ ούτε θα παντρευτώ, ούτε θα κάνω παιδιά. Εγώ και το αίμα της ψυχής μου της το είχα προσφέρει και ξαφνικά, χωρίς να πει τίποτα, εξαφανίζεται από τη ζωή σου. Έχω κόρη; Είχα ποτέ κόρη; Εγώ πιστεύω αν είχα κόρη, θα με έπαιρνε ένα τηλέφωνο να πει ένα “μάνα τι κάνεις;”, τίποτα άλλο. Της τα είχα προσφέρει όλα, είτε μου τα ζήταγε, είτε όχι. Το μόνο που εύχομαι είναι να είναι ευτυχισμένη. Δεν ξέρω, δεν έχω καμία επαφή μαζί της.

Δεν έχω αλλάξει ούτε το τηλέφωνό μου, ούτε το σπίτι μου. Αν ήθελε να έρθει σε επαφή, θα ερχόταν. Εγώ δεν μπορώ να έρθω σε επαφή μαζί της. Αν αυτή είναι η επιθυμία της, να μη με βλέπει, έχει κάθε δικαίωμα. Εμείς οι γονείς είμαστε υποχρεωμένοι να οπλίσουμε το παιδί μας κι εγώ έκανα το παν να οπλίσει τη ζωή της», εξομολογήθηκε η ίδια.

«Δεν γύρισε στην Ελλάδα, τη διώξανε. Γιατί έγινε επερώτηση μέσα στη Βουλή, αν έχει δικαίωμα ένας Αρχιμανδρίτης να είναι μέσα σε μοναστήρι γυναικών. Και την έδιωξαν. Εγώ δεν δέχομαι να τη λέτε Φεβρωνία, βαπτίστηκε και είναι Ναταλία. Τώρα πώς η εκκλησία που τη βάπτισε, καταργεί το μυστήριο… Για εμένα αυτά τα πράγματα είναι ακαταλαβίστικα», δήλωσε.

Στη συνέχεα η Τζένη Λιονάκη αναρωτήθηκε: «Οικεία είναι η μάνα που τη γέννησε; Είχα τόσο θυμό μέσα μου. Είναι άλλο να πιστεύεις στον Χριστό, στον Θεό, στην Παναγία και άλλο στα παπαδαριά και στα μοναστήρια. Με πήραν τηλέφωνο ένα βράδυ, είχε 40 πυρετό.

Και μου λένε "το παιδί σου είναι στο νοσοκομείο". Σε μισή ώρα είχα μπει στο αεροπλάνο. Όταν πήγα λοιπόν, στο νοσοκομείο, τη φυλούσαν τρεις αδερφές την κόρη μου. Και μόνο που με είδαν, έκαναν στην άκρη. Πάω στον γιατρό του λέω "τι έχει; Τι αλλεργία είναι αυτή;". Να κάθομαι να τσακωθώ; Μου έλεγε “όταν πάω εκεί είμαι στον Παράδεισο”».

Αναφερόμενη στον σύζυγό της και πατέρα της Ναταλίας Λιονάκη, η ίδια είπε ότι εκείνος έφυγε από τη ζωή το 2023, ενώ αποκάλυψε και τι της είχε πει για την κόρη τους: «Είναι μεγάλη γυναίκα, κάνει τις επιλογές της, μην ανακατεύεσαι καθόλου. Δεν μου επέτρεψε να ανακατευτώ. Κι όποτε ανακατεύτηκα, παράκουσα».