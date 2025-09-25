Νατάσσα Μποφίλιου: «Μου αρέσει πάρα πολύ να μας φαντάζομαι σαν μία φυλή από outsiders»

Η Νατάσσα Μποφίλιου μαζί με τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο, ολοκλήρωσαν τη Δευτέρα (22/9) τον κύκλο συναυλιών τους «Κάτι Καίγεται 2» με μια μεγάλη sold out συναυλία στον Λυκαβηττό και η γνωστή τραγουδίστρια θέλησε να μοιραστεί κάποιες σκέψεις της με το κοινό.

«Η πίστη, η συνέπεια, η ομάδα, η φανέλα μπορεί να επιβιώσει και στα πιο δύσκολα, στα πιο άγρια, στη λάσπη, στον φόβο, στα fake news, στον χρόνο, στη σκόνη και σε χιλιάδες άλλα πράγματα.

Μου αρέσει πάρα πολύ να μας φαντάζομαι σαν μία φυλή από outsiders που πιστεύουν ότι η ομορφιά βρίσκεται ακόμη και στην πιο άγρια καταιγίδα.

Και σήμερα αυτή τη φυλή τη βρίσκουμε σε αυτόν τον λόφο. Υποκλινόμαστε για τελευταία φορά σε αυτό το ταξίδι, στα τραγούδια, στις ιδέες και στα παιδιά, προπάντων στα παιδιά.

Δεν ξέρω τι θα ήμουν αν δεν σας είχα γνωρίσει, αλλά σίγουρα όχι αυτή η ευτυχισμένη γυναίκα που είμαι σήμερα. Σας ευχαριστούμε αδέλφια», είπε χαρακτηριστικά από σκηνής η Νατάσσα Μποφίλιου με τον κόσμο να τη χειροκροτεί.