Νέα καταγγελία για τον Diddy: Ποιος ηθοποιός τον κατηγορεί για σεξουαλική κακοποίηση

Ακόμη μια καταγγελία ήρθε να συμπληρωθεί στη «λίστα» του Diddy, και σήμερα (9/6) έγινε γνωστό ότι ένας ηθοποιός ισχυρίστηκε ότι τον κακοποίησε σεξουαλικά όταν ήταν ανήλικος, με το πρόσχημα ότι θα βοηθούσε την καριέρα του στην υποκριτική.

Όπως μεταφέρει το ΤΜΖ, ο καλλιτέχνης μηνύει τον Diddy, ως «John Doe», το οποίο είναι ψευδώνυμο, και αναφέρει ότι, ήταν ήδη εργαζόμενος παιδικός ηθοποιός όταν προσκλήθηκε σε ένα πάρτι στο Hollywood Hills το 2007. Τότε, όπως περιγράφει, , γνώρισε τον Diddy, ο οποίος κατά τα λεγόμενά του, τον κάλεσε να μιλήσουν κατ' ιδίαν για επαγγελματικές ευκαιρίες.

🚨 EXCLUSIVE: Diddy sued by a male who claims sexual assault as a minor.



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Μόλις έμεινε μόνος, σύμφωνα με τα έγγραφα, ο άνδρας ισχυρίζεται ότι ο Diddy τρίβονταν σε μέρη του σώματός του και έκανε στοματικό σεξ με τον ηθοποιό, παρόλο που του είπε ότι δεν θα το επιθυμούσε.

Όταν τελείωσε, ισχυρίστηκε ότι ο Diddy είπε ότι θα τον είχε κατά νου για πιθανές ευκαιρίες πριν φύγει από το δωμάτιο και τον άνδρα μόνος του. Σοκαρισμένος, ο άνδρας λέει ότι έφυγε από το πάρτι λίγο μετά την φερόμενη συνάντηση.

Ο ηθοποιός μηνύει τον Diddy και ορισμένους ατζέντηδες, οι οποίοι ισχυρίζεται ότι είχαν καθήκον να τον προστατεύσουν από τέτοιους κινδύνους -- για απροσδιόριστες ζημιές.

Το περιβάλλον του Diddy ωστόσο, αρνείται τους ισχυρισμούς. «Ο κ. Combs δεν έχει επιτεθεί ποτέ σεξουαλικά σε κανέναν και σε κανένα παιδί! Αυτοί οι ισχυρισμοί θα διαψευσθούν όπως όλοι οι υπόλοιποι», αναφέρεται στην ανακοίνωση.