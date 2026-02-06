Νέα σπόντα Λιάγκα για ΑΝΤ1 με φόντο τις ώρες του «Πρωινού»: «Ούτε εμάς θα καθόμουν να δω 3,5 ώρες»

Οι δηλώσεις του Νίκου Μουτσινά ότι δεν παρακολουθεί τηλεόραση στάθηκαν αφορμή για νέα σχόλια από την πλευρά του Γιώργου Λιάγκα με αποδέκτη τον ΑΝΤ1 για την πολύωρη διάρκεια του «Πρωινού».

Ο παρουσιαστής υποστήριξε ότι κάποιος μπορεί να είναι ενημερωμένος χωρίς να παρακολουθεί συστηματικά προγράμματα μακράς διάρκειας.

«Ούτε εγώ βλέπω τηλεόραση. Γιατί θεωρείτε πως κάποιοι άνθρωποι που το λένε λένε ψέματα; Εγώ βλέπω μόνο αθλητικά και τίποτα άλλο. Ό,τι άλλο θέλω να δω το βλέπω στο ίντερνετ. Έχω τέτοια επαγγελματική διαστροφή που μπαίνω κάθε 5 λεπτά και βλέπω τι γίνεται, δεν υπάρχει περίπτωση να μου ξεφύγει είδηση. Κάθε 5 λεπτά τσεκάρω τι γίνεται. Άλλο “είμαι ενημερωμένος” και άλλο “βλέπω τηλεόραση”. Εγώ τη βαριέμαι την τηλεόραση» δήλωσε αρχικά ο παρουσιαστής.

Στη συνέχεια μάλιστα τόνισε απευθυνόμενος στη Γιώτα Κηπουρού: «Έχω πολύ καλά τη γενική εικόνα της τηλεόρασης, σε πληροφορώ, καλύτερα από όλους. Για να έχουμε άποψη για την τηλεόραση, πρέπει να τη βλέπουμε; Ξέρω όλοι τι κάνουν. Αρκεί να δω ένα λεπτό για να καταλάβω τι κάνουν».

Η σπόντα για ΑΝΤ1

Ο Γιώργος Λιάγκας δεν έκρυψε τη δυσφορία του για τις πολλές ώρες μετάδοσης της δικής του εκπομπής: «Δεν είναι ανάγκη να δω ολόκληρη εκπομπή, τη βαριέμαι. Ούτε εμάς θα καθόμουν να μας δω τρεισήμισι ώρες, θα μας βαριόμουν. Αλήθεια είναι. Έχει ενδιαφέρον μια εκπομπή τρεισήμισι ώρες; Ποια; Πες μου. 3,5ι ώρες μια εκπομπή; Για να καταλάβεις τι γεύση ενός φαγητού, πόσες πιρουνιές τρως; Εγώ μία».