Νέα τάξη πραγμάτων: Η «βασίλισσα» του OnlyFans προσέλαβε για DJ τον Σακίλ Ο' Νιλ

Όχι, ο Σακίλ Ο' Νιλ (Shaquille O’Neal) δεν έχει αναδουλειές ούτε χρειάζεται το χαρτζιλίκι, απλά βρέθηκε στον χώρο της σταρ του OnlyFans Σόφι Ρέιν (Sophie Rain), δουλεύοντας το νέο του χόμπι.

Για τον «Σακ» δεν χρειάζονται συστάσεις, αλλά ποια είναι η φαινομενικά άσημη νεαρή που είχε την τιμή να φέρει τον πλέον διεθνούς βεληνεκούς DJ στο πάρτι της;

Η Sophie Rain είναι πολύ απλά ένα από τα πιο περιζήτητα πρόσωπα στην πλατφόρμα OnlyFans, μετρώντας 82 εκατομμύρια δολάρια σε συνολικά κέρδη, σε κάτι παραπάνω από έναν χρόνο.

celebrating my 21st birthday in Vegas with Shaq 🥹 pic.twitter.com/Zkwvcn7IQA — Sophie Rain (@sophieraiin) September 22, 2025

OnlyFans και NBA «συναντήθηκαν» στο Λας Βέγκας

Η κατά κόσμον Izabella Blair δεν είναι νεοφερμένη στον κόσμο των αστέρων, καθώς έχει κάνει εμφανίσεις δίπλα σε διασήμους όπως ο ράπερ NLE Choppa. Τώρα έγινε γνωστό πως ο θρύλος του NBA ανέλαβε ρόλο DJ στο πάρτι των γενεθλίων της που έλαβε χώρα στο Λας Βέγκας, υπό το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο «DJ Diesel».

Η Rain μια ιδιάζουσα περίπτωση «OnlyFans girl». Τυπικά αναρτά υλικό ενηλίκων, αλλά επίσης δηλώνει πιστή Χριστιανή.

Διαβάστε ακόμα: Έβγαλε 82 εκατ. στο OnlyFans, αλλά τη νοιάζει μόνο να είναι καλή Χριστιανή

Όπως ανέφερε στη NY Post πριν λίγο καιρό, ξεκίνησε ως σερβιτόρα και κατάφερε να αποκομίσει όλα τα κέρδη της μέσα σε 1,5 χρόνο. Και όλα αυτά χωρίς καν να ανεβάζει εντελώς γυμνό περιεχόμενο στη συνδρομητική σελίδα της, αλλά μόνο προκλητικό, με εσώρουχα ή αντίστοιχες εμφανίσεις.

look who i ran into on my birthday !! pic.twitter.com/Gju11RH3Dd — Sophie Rain (@sophieraiin) September 22, 2025