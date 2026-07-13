Το νέο «υβριδικό» χρώμα μαλλιών που ζητούν στα κομμωτήρια παγκοσμίως

Τους τελευταίους μήνες, το balayage έχει καθιερωθεί ως η πιο περιζήτητη τεχνική για χρώμα μαλλιών. Οι πελάτισσες δεν αναζητούν πλέον μια ολοκληρωτική μεταμόρφωση των μαλλιών τους, αλλά επιθυμούν να τα φωτίσουν με διακριτικές πινελιές.

Οι ριζικές αλλαγές στην απόχρωση πλέον δεν κυριαρχούν στις προτιμήσεις. Στόχος πλέον είναι ένας «υβριδικός» χρωματισμός, που προσδίδει φωτεινότητα και βάθος, σαν τα μαλλιά να έχουν ανοίξει φυσικά από τον ήλιο.

Και υπάρχει βέβαια μια τεχνική balayage που κατακτά τις γυναίκες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας.

Beige Balayage: Η νέα τάση στο χρώμα μαλλιών

Τα τελευταία χρόνια, το balayage αποτελεί μακράν το πιο δημοφιλές αίτημα για χρώμα μαλλιών. Όπως ακριβώς το bob έχει γίνει ένα από τα πιο αγαπημένα κουρέματα, έτσι και το balayage έχει μετατραπεί στην πρώτη επιλογή των πελατισσών.

Ο στόχος δεν είναι πλέον η δημιουργία ενός ομοιόμορφου χρώματος, αλλά ενός φωτεινού και διακριτικού αποτελέσματος που πλησιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο το φυσικό χρώμα των μαλλιών. Ανάμεσα στις πολλές σύγχρονες παραλλαγές, όπως το «Pecan Brown», το «Mossy Hair» ή τα «Greige Highlights», είναι τελικά το Beige Balayage που κατακτά την κορυφή.

Η φιλοσοφία του; Ένα εξαιρετικά φωτεινό μπεζ balayage που προσθέτει λάμψη και βάθος, διατηρώντας παράλληλα ένα φυσικό αποτέλεσμα. Οι ρίζες παραμένουν διακριτικές και καλά σβησμένες, δημιουργώντας ένα απαλό και αρμονικό εφέ, ενώ τα μήκη φωτίζονται με λαμπερές μπεζ ανταύγειες που αιχμαλωτίζουν ιδανικά το φως.