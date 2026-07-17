Το Netflix παραδέχεται ότι έχει χρησιμοποιήσει ΑΙ ήδη για 300 τίτλους του

Σε περίπτωση που δεν το είχατε καταλάβει ήδη, η Netflix το έκανε και επίσημο. Παραδέχθηκε ότι περίπου 300 τίτλοι στον κατάλογο της έχουν αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη, κατά τη διαδικασία παραγωγής τους μέσα στο 2026, όπως αποκάλυψε στην έκθεση οικονομικών αποτελεσμάτων του δευτέρου τριμήνου, την Πέμπτη.

Σε επιστολή της προς τους μετόχους, η Netflix ανέφερε ότι η χρήση της εν λόγω τεχνολογίας επεκτείνεται σε όλα τα στάδια της παραγωγής: από τη σύλληψη της ιδέας και την προ-οπτικοποίηση (pre-visualization) έως τη μετα-παραγωγή (post-production) και την κυκλοφορία.

Ανάμεσα στους τίτλους που αναφέρθηκαν είναι το ντοκιμαντέρ The American Experiment, το Glory και το Brasil 70: A Saga do Tri. Η τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε για σύνθετες οπτικές σκηνές, όπως ενισχυμένα πλήθη, ιστορικές μάχες και πλάνα που στήνουν τον τόπο και την εποχή μιας παραγωγής.

«Αξιοποιούμε όλο και περισσότερο αυτά τα εργαλεία για να παράγουμε αποτελέσματα υψηλότερης ποιότητας, ταχύτερα και με χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους», δήλωσε η εταιρεία.

«Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι παραγωγές θα αναγκάζονταν να παραλείψουν βασικά πλάνα και σκηνές αν δεν υπήρχε η τεχνολογία παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (GenAI).»

Η ανακοίνωση έγινε καθώς τα έσοδα του Netflix για το δεύτερο τρίμηνο ανήλθαν στα 12,56 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 13,4% σε ετήσια βάση, με καθαρά κέρδη 3,4 δισ. δολαρίων (που αντιστοιχούν σε 80 σεντς ανά μετοχή).

Ο κολοσσός του streaming έχει εκφράσει ανοιχτά την πρόθεσή του να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη (AI) σε διάφορους τομείς, όπως για τη βοήθεια των χρηστών στην ανακάλυψη νέων τίτλων, την ενίσχυση του διαφημιστικού του σκέλους και τη δημιουργία ενός στούντιο κινουμένων σχεδίων που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Επιπλέον, τον Μάρτιο, το Netflix εξαγόρασε την εταιρεία InterPositive —η οποία ιδρύθηκε από τον Μπεν Άφλεκ— με στόχο να παρέχει στους δημιουργούς ταινιών εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για χρήση καθ' όλη τη διάρκεια της παραγωγής κινηματογραφικών και τηλεοπτικών έργων.