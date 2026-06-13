Νιάρρος: «Με τη Χαρά Μάτα Γιαννάτου παντρευτήκαμε για τον τζερτζελέ»

Είναι 13 χρόνια μαζί και πριν από δύο χρόνια παντρεύτηκαν. Οι ηθοποιοί Γιάννης Νιάρρος και Χαρά Μάτα Γιαννάτου γνωρίστηκαν όταν ακόμα ήταν στη σχολή υποκριτικής.

«Στη σχολή γνωριστήκαμε με τη γυναίκα μου, συνέχισε το ειδύλλιο και φτάσαμε μέχρι τώρα να παντρευτούμε, πριν από δύο χρόνια. Έγινε έτσι τυπικά και για πλάκα. Να πάμε στο χωριό μας να κάνουμε “τζερτζελέ”.

Προσπάθησα να υπάρξει μια ρομαντική κατάσταση για την πρόταση γάμου, δεν τα κατάφερα… Έγινε πολύ πιο χαζά και ωμά από ό,τι είχα φανταστεί. Είχα πολύ άγχος στο να κάνω κάτι grande. Ενώ προσπάθησα στο μυαλό μου να το φτιάξω, τελικά έγινε πολύ πιο απλά και άμεσα. Δεν κάθομαι πολύ να το σκεφτώ πολύ βαθιά, γιατί θα μπεις σε αναζητήσεις “σωστό είναι, λάθος είναι, γιατί μου συμβαίνει, τι θα έπρεπε”» παραδέχτηκε ο Γιάννης Νιάρρος στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;».

«Οπότε κοιτάω καθημερινά και λέω “είμαι καλά σήμερα, περνάω καλά, είμαι χαρούμενος; Ναι”. Ως τώρα συμβαίνει αυτό. Οπότε λέω, ας το εκεί που είναι. Δεν άλλαξε κάτι μετά τον γάμο, αφού ήμασταν ήδη 13 χρόνια μαζί, δεν άλλαξε απολύτως τίποτα. Απλά φοράω βέρα, και μου αρέσει, γουστάρω», δήλωσε ο Γιάννης Νιάρρος ακόμα για τον γάμο του με τη Χαρά Μάτα Γιαννάτου.

«Επειδή έχουμε πάει και στη σχολή μαζί, καταρχάς, δεν μπορεί να “ηρωποιήσει” κανένας τον απέναντι. Δηλαδή εγώ μπορεί σε έναν ξένο να πω “α, δεν ήμουν καταπληκτικός;” ή να περιμένω ότι κάπως με βλέπει πάνω στη σκηνή… Εδώ τώρα, αυτά είναι αστεία μεταξύ μας, δεν περιμένω επιβράβευση ή επιβεβαίωση εκείνη από μένα σε σχέση με τη δουλειά…

Από πολύ μικροί δεν είχαμε – που συμβαίνει σε ζευγάρια ηθοποιών – τον ανταγωνισμό και τη σύγκριση. Αυτό είναι πολύ τοξικό μέσα σε μια σχέση, αν υπήρχε αυτό δεν θα είχε αντέξει… Άμα μπεις σε αυτό, τελείωσε το παιχνίδι», συμπλήρωσε ο ηθοποιός για τη σχέση του με τη Χαρά Μάτα Γιαννάτου.

