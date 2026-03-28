Νίκη Λάμη: «Κάνω pole dancing, υπάρχει στύλος στο σαλόνι του πατρικού μου»

Καλεσμένη στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου, «Στην αγκαλιά του Φάνη», στον ΣΚΑΪ ήταν το βράδυ της Παρασκευής (27.3.26) η Νίκη Λάμη.

«Pole Dancing και ποίηση φυσικά συνδυάζονται. Νους υγιής εν σώματι υγιή», δήλωσε η καλεσμένη του Φάνη Λαμπρόπουλου Νίκη Λάμη. Η ηθοποιός βρέθηκε στην εκπομπή του ΣΚΑΪ και εξήγησε ότι στο πατρικό της σπίτι έχει ξεμείνει ο στύλος που έκανε pole dancing.

«Στο πατρικό μου σπίτι υπάρχει στύλος pole dancing. Σε όλα τα οικογενειακά τραπέζια που πηγαίνουμε Χριστούγεννα και στις γιορτές υπάρχει ένας στύλος στη μέση στο σαλόνι.

Τα ανίψια μου χάιρονται πάρα πολύ που το βλέπουν αυτό το πράγμα και ανεβαίνουν σαν τα μικρά μαϊμουδάκια και χορεύουν πάνω στον στύλο», ανέφερε.

Μεταξύ άλλων, ο Φάνης Λαμπρόπουλος αναρωτήθηκε, αρχικά, αν μπερδεύει τα λόγια της, λόγω των τριών ρόλων που έχει αναλάβει φέτος σε τηλεόραση και θέατρο.

«Δεν μπερδεύεσαι όταν το κάνεις, αλλά το κουβαλάς λίγο όλο αυτό το συναισθηματικό πέρα-δώθε. Δεν μπερδεύω λόγια, είναι θέμα διαβάσματος. Φυσικά έχω πάει αδιάβαστη σε γύρισμα, εννοείται. Αλλά πηγαίνω αδιάβαστη αφού ξεκινήσει, μετά από δυο-τρεις εβδομάδες, για να είμαι ασφαλής», είπε η Νίκη Λάμη.

«Όταν έχεις καταλάβει το ρόλο και τον χαρακτήρα, μαθαίνεις πολύ πιο εύκολα τα λόγια. Φυσικά και λέω και δικά μου και προσπαθώ να τα λέω με τέτοια αυτοπεποίθηση που να μην λέει ο άλλος “τι λέει τώρα η κοπέλα εδώ;”. Το κάνω όντως, δεν είναι άτιμο, δεν αλλάζω την πλοκή, αλλάζω πέντε λέξεις», ανέφερε.