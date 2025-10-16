Νίκη Παλληκαράκη για MeToo: «Αλληλοσπαραχτήκαμε και δώσαμε ηδονή στην αρένα»

Η Νίκη Παλληκαράκη βρέθηκε τη νύχτα της Τετάρτης καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και, μεταξύ άλλων, μίλησε και για το κίνημα MeToo.

Η γνωστή ηθοποιός τόνισε ότι «δεν πιστεύει στην αθωότητα», ενώ ξεκαθάρισε ότι η ίδια «βάζει όρια, γίνεται σκληρή και δεν επιτρέπει τη θυματοποίηση».

Όσον αφορά το κίνημα MeToo, η Νίκη Παλληκαράκη είπε αρχικά: «Δεν είμαι σίγουρη, γιατί την περίοδο του εγκλεισμού, το να μπούμε στην αρένα και να αλληλοσπαραχθούμε, απλώς δώσαμε ηδονή σε όλη αυτή την αρένα να παρακολουθήσει κάτι και δεν ξέρω αν αυτό απέβη εις βάρος μας. Γιατί όταν δεν ανοίγει μύτη πουθενά αλλού, δεν ξέρω αν γίναμε για λίγο μόδα; Η βία κυριαρχεί γύρω μας, γίνεται χαμός και βγήκαμε εμείς…».

Και πρόσθεσε: «Όχι, απλώς να μιλάνε, αλλά άμεσα εκείνη τη στιγμή να παίρνουμε θέση, να βάζουμε όρια. Αυτό το «δεν κατάλαβα», εγώ δεν μπορώ να το παρακολουθήσω. Είμαι λίγο απόλυτη σε αυτό. Μπορεί να εκφράζω τον εαυτό μου ότι τη δεδομένη στιγμή θα βάλω όρια, θα γίνω πάρα πολύ σκληρή. Δεν επιτρέπω τη θυματοποίηση. Μπορείς να βάλεις όρια στο θέατρο. Η νοοτροπία μας αλλάζει. Χαίρομαι τα νέα παιδιά, γιατί επί της ουσίας αυτά αλλάζουν τα πράγματα».