Μενού

Νικηφόρος: «Είχαν γράψει ότι έχω καρκίνο και ότι θα πεθάνω σε έξι μήνες»

Ο Νικηφόρος αποκάλυψε ποιο ήταν το χειρότερο σχόλιο που είχαν γράψει ποτέ και σύμφωνα με το οποίο, έπασχε από καρκίνο.

Reader symbol
Newsroom
Νικηφόρος
Νικηφόρος | NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
  • Α-
  • Α+

Ο Νικηφόρος, μιλώντας στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών, αποκάλυψε ποιο είναι το χειρότερο σχόλιο που έχει δεχτεί ποτέ με τον γνωστό τραγουδιστή να λέει πως επρόκειτο για σχόλιο που του έγραψαν κάτω από τραγούδι του. 

«Δεν μου το έχουν πει κατάματα, αλλά κάποια στιγμή είχαν γράψει κάτω από ένα τραγούδι μου ενώ έκανε τεράστια επιτυχία "Μην ασχολείστε μ’ αυτόν, έχει καρκίνο θα πεθάνει σε έξι μήνες"», δήλωσε ο Νικηφόρος.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE