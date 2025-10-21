Νικηφόρος: «Είχαν γράψει ότι έχω καρκίνο και ότι θα πεθάνω σε έξι μήνες»

Ο Νικηφόρος, μιλώντας στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών, αποκάλυψε ποιο είναι το χειρότερο σχόλιο που έχει δεχτεί ποτέ με τον γνωστό τραγουδιστή να λέει πως επρόκειτο για σχόλιο που του έγραψαν κάτω από τραγούδι του.

«Δεν μου το έχουν πει κατάματα, αλλά κάποια στιγμή είχαν γράψει κάτω από ένα τραγούδι μου ενώ έκανε τεράστια επιτυχία "Μην ασχολείστε μ’ αυτόν, έχει καρκίνο θα πεθάνει σε έξι μήνες"», δήλωσε ο Νικηφόρος.