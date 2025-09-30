Νικόλ Κίντμαν: Ξαφνικός χωρισμός με τον Κιθ Έρμπαν μετά από 19 χρόνια γάμου

Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν, χώρισαν μετά από 19 χρόνια γάμου. Ο χωρισμός της ηθοποιού και του τραγουδιστή έπεσε σαν «βόμβα» στο Χόλιγουντ.

Ωστόσο, ο στενός κύκλος του ζευγαριού φέρεται να γνώριζε ότι δεν τα πηγαίνουν καλά τον τελευταίο καιρό καθώς μια πηγή είπε ότι «δεν ήταν πραγματικά μυστικό, ζουν χωριστά εδώ και καιρό».



Η 58χρονη Κίντμαν και ο 57χρονος Έρμπαν γνωρίστηκαν για πρώτη φορά το 2005, τέσσερα χρόνια μετά το διαζύγιό της με τον Τομ Κρουζ.

Οι δύο καλλιτέχνες, παντρεύτηκαν το 2006 και είναι γονείς των κορών Σάντεϊ Ρόουζ, 17 ετών, και Φέιθ Μάργκαρετ, 14 ετών.

Εθεάθησαν τελευταία φορά δημόσια μαζί τον Ιούνιο στον αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων FIFA 2025 μεταξύ του Los Angeles Football Club και της Esperance de Tunis στο Νάσβιλ.

