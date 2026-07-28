Νικόλ Σέρζινγκερ: Ξέσπασε σε κλάματα μαθαίνοντας ότι θα αποκτήσει το δικό της αστέρι στο Λεωφόρο της Δόξας

Η Νικόλ Σέρζινγκερ θα αποκτήσει το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας και ξέσπασε σε δάκρυα μαθαίνοντας τα νέα.

Η 48χρονη τραγουδίστρια κατέγραψε τη στιγμή που παρακολουθούσε τη ζωντανή τηλεοπτική ανακοίνωση με τα νέα ονόματα που θα αποκτήσουν αστέρι και δεν πίστευε στα αυτιά της όταν άκουσε το όνομά της.

«Γιατί είπε το όνομά μου; Δεν πρόκειται να πάρω αστέρι!. Περίμενε... Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή ένα αληθινό, πραγματικό αστέρι; Πώς γίνεται; Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν έχω εμφανιστεί ούτε καν στο SNL», έλεγε για το όνειρό της που γίνεται πραγματικότητα.

Η επιστροφή των Pussycat Dolls και η ακύρωση της περιοδείας στις ΗΠΑ

Η ανακοίνωση έρχεται λίγους μήνες μετά την είδηση της επανένωσης των The Pussycat Dolls, οι οποίες τον Μάρτιο ανακοίνωσαν την επιστροφή τους μαζί με το πρώτο τους νέο τραγούδι έπειτα από έξι χρόνια, το Club Song, σε παραγωγή και συνδημιουργία του Mike Sabath.

Ωστόσο, τον περασμένο μήνα το συγκρότημα αναγκάστηκε να ακυρώσει ολόκληρο το σκέλος της περιοδείας του στις Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω πολύ χαμηλής προπώλησης εισιτηρίων.

Οι Άσλεϊ Ρόμπερτς, Νικόλ Σέρζινγκερ και Κίμπερλι Γουάιατ είχαν ανακοινώσει ότι θα επανενωθούν ως τρίο για μια μεγάλη περιοδεία 53 συναυλιών σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρώπη και Βόρεια Αμερική.

Τελικά, όμως, ακυρώθηκαν και οι 33 προγραμματισμένες εμφανίσεις στις ΗΠΑ και τον Καναδά, καθώς οι περισσότερες αρένες παρέμεναν έως και 80% άδειες. Παρά τη μείωση της τιμής των εισιτηρίων στα 30 δολάρια, οι διοργανωτές αποφάσισαν να ακυρώσουν τις συναυλίες μόλις έναν μήνα πριν από την πρεμιέρα, που είχε προγραμματιστεί για τις 5 Ιουνίου στο Palm Desert της Καλιφόρνιας.

Η ευρωπαϊκή περιοδεία θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο από την Κοπεγχάγη και θα συνεχιστεί σε πόλεις όπως το Παρίσι, η Βαρσοβία και διάφορες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αντιδράσεις για την επανένωση

Η επιστροφή των Pussycat Dolls προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς από το νέο σχήμα απουσιάζουν τρία ιδρυτικά μέλη του συγκροτήματος: οι Κάρμιτ Μπάτσαρ, Τζέσικα Σούτα και Μέλοντι Θόρτον. Μάλιστα οι δύο πρώτες αποκάλυψαν ότι δεν είχαν ενημερωθεί ούτε προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στην επανένωση, με τη Τζέσικα να χαρακτηρίζει το εγχείρημα «αρπαχτή».

