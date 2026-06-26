Νικολόπουλος για Τερζή: «Έφυγε την κατάλληλη στιγμή, από τότε άρχισε η κατρακύλα στον χώρο μας»

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση στην κάμερα του Alpha, ο σπουδαίος συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος αναφέρθηκε στον καλό του φίλο και μεγάλο ερμηνευτή, Πασχάλη Τερζή, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο γύρω από την απόφασή του να αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

Αναφερόμενος στην απουσία του λαϊκού τραγουδιστή, ο συνθέτης τόνισε: «δεν του λείπει καθόλου του Πασχάλη Τερζή η νύχτα. Δεν μετάνιωσε που έφυγε από τη δουλειά. Νομίζω πως έφυγε την κατάλληλη στιγμή γιατί από τότε άρχισε λίγο και η κατρακύλα στον χώρο μας».

Παράλληλα, θέλησε να καθησυχάσει το κοινό για την κατάσταση της υγείας του αγαπημένου καλλιτέχνη, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Είναι μια χαρά, τον βλέπω συχνά. Μια φορά πήγαμε και με τη Γιώτα Νέγκα και τον είδαμε, βγήκαμε και φωτογραφίες».

Κλείνοντας, ο δημιουργός μοιράστηκε και μια προσωπική του φιλοσοφία γύρω από τις ανθρώπινες σχέσεις και την οικογενειακή ευτυχία, υπογραμμίζοντας:

«Το μυστικό για μια μακροχρόνια συμβίωση είναι να έχει σεβασμό ο ένας στον άλλον, να συμπαραστέκεται, άλλη δουλειά ο ένας και άλλη δουλειά ο άλλος. Πρέπει ο ένας να συμπαραστέκεται στον άλλον».