Νικολόπουλος: «Χρωστάω πολλά στον Στέλιο Καζαντζίδη» - Η άγνωστη ιστορία για το ταξίδι στην Αμερική

Ο σπουδαίος λαϊκός συνθέτης και δεξιοτέχνης του μπουζουκιού Χρήστος Νικολόπουλος συναντά τη Χριστίνα Βίδου και ξετυλίγει το νήμα της πορείας του: από το Καψοχώρι Ημαθίας μέχρι τις λαμπερές πίστες και τις συναυλιακές σκηνές σε Ελλάδα, Ευρώπη και Αμερική.

Με συγκίνηση μιλά για τη σχέση του με τον Στέλιο Καζαντζίδη: «Ήταν να πάει ο Ζαμπέτας μαζί του στην ομογένεια.

Για κάποιους λόγους δεν πήγε και μου λέει: θα έρθεις πρώτο μπουζούκι.

Έτσι βρέθηκα δίπλα του στην Αμερική, μαζί με τη Μαριλένα και μια θεατρική παράσταση με τον Κώστα Χατζηχρήστο».

Η συνεργασία τους σφράγισε μια εποχή. Όταν ο Καζαντζίδης σταμάτησε να τραγουδά σε κέντρα το 1966, ο Νικολόπουλος ένιωσε πως έχανε έναν μέντορα, αλλά και πως κουβαλούσε πια μια βαριά παρακαταθήκη. «Χρωστάω πολλά στον Στέλιο Καζαντζίδη», τονίζει με σεβασμό.

Η αφήγησή του δεν είναι απλώς μια προσωπική ιστορία, αλλά ένα κομμάτι της ζωντανής μνήμης του λαϊκού τραγουδιού, που συνεχίζει να συγκινεί γενιές.