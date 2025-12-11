Νικολόπουλος: «Χρωστάω πολλά στον Στέλιο Καζαντζίδη» - Η άγνωστη ιστορία για το ταξίδι στην Αμερική

Ο σπουδαίος λαϊκός συνθέτης και δεξιοτέχνης του μπουζουκιού Χρήστος Νικολόπουλος συναντά τη Χριστίνα Βίδου και ξετυλίγει το νήμα της πορείας του: από το Καψοχώρι Ημαθίας μέχρι τις λαμπερές πίστες και τις συναυλιακές σκηνές σε Ελλάδα, Ευρώπη και Αμερική.
Με συγκίνηση μιλά για τη σχέση του με τον Στέλιο Καζαντζίδη: «Ήταν να πάει ο Ζαμπέτας μαζί του στην ομογένεια.
Για κάποιους λόγους δεν πήγε και μου λέει: θα έρθεις πρώτο μπουζούκι.
Έτσι βρέθηκα δίπλα του στην Αμερική, μαζί με τη Μαριλένα και μια θεατρική παράσταση με τον Κώστα Χατζηχρήστο».
Η συνεργασία τους σφράγισε μια εποχή. Όταν ο Καζαντζίδης σταμάτησε να τραγουδά σε κέντρα το 1966, ο Νικολόπουλος ένιωσε πως έχανε έναν μέντορα, αλλά και πως κουβαλούσε πια μια βαριά παρακαταθήκη. «Χρωστάω πολλά στον Στέλιο Καζαντζίδη», τονίζει με σεβασμό.
Η αφήγησή του δεν είναι απλώς μια προσωπική ιστορία, αλλά ένα κομμάτι της ζωντανής μνήμης του λαϊκού τραγουδιού, που συνεχίζει να συγκινεί γενιές.
