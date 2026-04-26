Νίκος Αλιάγας: Τραγούδησε ελληνικό τραγούδι σε τυφλή οντισιόν του γαλλικού Voice - Βίντεο της εμφάνισής του

Ο Νίκος Αλιάγας μπήκε για μία ημέρα στη θέση των διαγωνιζόμενων, κάνοντας τυφλή οντισιόν στο γαλλικό The Voice.

Νίκος Αλιάγας | NDP PHOTO
Ύστερα από 15 χρόνια που συνόδευε τους συμμετέχοντες του γαλλικού Voice, ο Νίκος Αλιάγας  μπήκε για μία ημέρα στη θέση τους, κάνοντας τυφλή οντισιόν.

Ο Νίκος Αλιάγας για πρώτη φορά πήρε στα χέρια του το μικρόφωνο, ερμηνεύοντας ένα τραγούδι που τον συνδέει με τις ελληνικές του ρίζες, τον «Μέτοικο».

Η Λάρα Φαμπιάν κατάλαβε αμέσως τη φωνή του και ενθουσιασμένη πάτησε το κουμπί για να γυρίσει η καρέκλα της, λέγοντας: «είναι ο Νίκος!». Η Αμέλ Μπεν ρώτησε αν πρόκειται για έναν πρώην μέντορα του Voice και τελικά όλοι οι κριτές γύρισαν τις καρέκλες τους.



Ο παρουσιαστής τραγουδούσε στα γαλλικά και τα ελληνικά ενώ στο τέλος της ερμηνείας του, οι κριτές ανέβηκαν στην σκηνή για να τον αγκαλιάσουν.

