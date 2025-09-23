Νίκος Αποστολόπουλος για Άγγελο Μπράτη: «Είναι μια τοπική μοδίστρα, όχι συνάδελφός μου»

Για την πρεμιέρα του GNTM και τους κριτές, μίλησε ο σχεδιαστής Νίκος Αποστολόπουλος στην εκπομπή «Ηappy Day», σχολιάζοντας με σκληρά λόγια τόσο την εκπομπή όσο και τους συντελεστές της, λέγοντας μάλιστα ότι δεν τους θεωρεί συναδέλφους.

«Είδα ένα πολύ ωραίο στούντιο, τα μοντέλα που θέλουν να γίνουν μοντέλα, μάλλον, ορισμένα ήταν όμορφα…

Η Ηλιάνα Παπαεωργίου όταν έχει εκπομπή είναι πάντα πολύ συγκρατημένη μπροστά στον φακό. Όταν δεν έχει εκπομπή έχει ελεύθερο και πιο εύκολο λόγο, εντάξει, θα το πετύχει κάποια στιγμή!», είπε ειρωνικά ο σχεδιαστής για την πρεμιέρα του γνωστού ριάλιτι και για την παρουσιάστρια και κριτή.

Στην συνέχεια δε, πρόχωρησε με ακόμη μεγαλύτερες προσβολές, αυτή την φορά βάζοντας στο «μάτι» τον Έντι Γαβριηλίδη και τον Άγγελο Μπράτη, που είναι επίσης κριτές στο show.

Συγκεκριμένα για τον Έντι Γαβριηλίδη ανέφερε:«Τι είναι αυτό; Αποκλείεται να είναι συνάδελφός μου. Δεν υπάρχει τέτοιο πράμα στη μόδα! Δεν ξέρω τη δουλειά του, γιατί εσύ την ξέρεις; Νόμιζα στην αρχή ότι με ρωτούσες για τον Έντι Ράμα! Είναι ο πρωθυπουργός της Αλβανίας»

Όσον αφορά τον Άγγελο Μπράτη ήταν ιδιαίτερα καυστικός δηλώνοντας: «Δεν νομίζω να είναι συνάδελφός μου, γιατί να είναι; Είναι ένας ο οποίος προσπαθεί να κάνει πράγματα και καλά κάνει. Αυτό λέγεται μία τοπική μοδίστρα, τι άλλο να κάνει δηλαδή. Σχεδιαστής είναι ένας άνθρωπος που κάνει κολεξιόν, τις παρουσιάζει και τις πουλάει σε πολύ κόσμο, κάνει εξαγωγές».