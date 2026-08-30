Νίκος Κουρής: «Έφαγα πάρα πολλά χρόνια προσπαθώντας να αποδείξω ότι είμαι καλός ηθοποιός και όχι ωραίος γκόμενος»

Ο Νίκος Κουρής αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στο περιοδικό Vogue για την προσπάθεια που κατέβαλλε για χρόνια, προκειμένου να αποδείξει την καλλιτεχνική του αξία όταν ρωτήθηκε για το αν ο χαρακτηρισμός «γοητευτικός πρωταγωνιστής» που του δόθηκε από τα πρώτα του βήματα, τον βοήθησε ή τον περιόρισε επαγγελματικά.

«Θα σου απαντήσω με κάτι που είχε πει ο Marcello Mastroianni: πως το ότι τον αποκαλούσαν "Λατίνο εραστή" υπήρξε ένα βασανιστήριο, γιατί όλες οι γυναίκες περίμεναν από εκείνον αντίστοιχες επιδόσεις, ενώ ο ίδιος ήταν ένας κανονικός άνθρωπος», είπε αρχικά ο γνωστός ηθοποιός και συμπλήρωσε:

«Υπάρχει μια μυθολογία στην οποία πρέπει να ανταποκριθείς, μόνο που κανείς δεν είναι η μυθολογία του. Οι άνθρωποι αποκαλύπτονται κατά συνθήκη. Έτσι, ίσως γίνεις και Λατίνος εραστής».

Σε ερώτηση δε για το αν έχει νιώσει ποτέ ότι «οι άλλοι ήθελαν από σένα μια συγκεκριμένη εκδοχή σου, πιο γοητευτική, πιο κλειστή, πιο "αρρενωπή" από αυτό που πραγματικά είσαι», ο Νίκος Κουρής απάντησε:

«Μόνο αυτό συνέβαινε. Έφαγα πάρα πολλά χρόνια προσπαθώντας να αποδείξω ότι είμαι καλός ηθοποιός και όχι ωραίος γκόμενος».