Νίκος Μαστοράκης κατά Καπουτζίδη: «Ανόητα τα κείμενά του, το γράψιμο το κάνει στην τουαλέτα πια»

Στο επίκεντρο της επικαιρότητας έχει βρεθεί η σαρωτική νίκη του Akyla που με το ιδιαίτερο τραγούδι του, «Ferto», αναδείχθηκε μεγάλος νικητής του εθνικού τελικού Sing for Greece και πήρε την πρόκριση για τη Eurovision.

Ως εκ τούτου, πολλοί ήταν εκείνοι που σχολίασαν τόσο το τραγούδι και την εμφάνισή του, όσο και την διοργάνωση Sing for Greece.

Ο Νίκος Μαστοράκης, γνωστός για τα καυστικά του σχόλια, εξέφρασε τη γνώμη του για τη χθεσινή βραδιά στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, αναφορικά με τη νίκη του Akyla αλλά και με τα κείμενα του Γιώργου Καπουτζίδη.

«Χρειαζόταν να κάνουν δυο ημιτελικούς για να στείλουν στη Βιέννη έναν underground viennoise; Aφού φαινόταν από τον πρώτο ημιτελικό. Τώρα βέβαια, η λογική λέει ότι μια δημόσια τηλεόραση που έχει δώσει σε δυο ακατάλληλες ξινές και παρωχημένες καθημερινό prime time πολιτικό πρόγραμμα, έπρεπε η ίδια της αισθητική να εκπροσωπηθεί και με το Ferto. Ως φανατικός του classic rock, παρ' όλο που αντιπαθώ το είδος της μουσικής που εκπροσωπεί ο Ακύλας, αναγνωρίζω ότι έχει σπάνια ενέργεια και για το είδος του, έκδηλο ταλέντο. Για να δούμε, θα το φέρει;» είπε αρχικά και πρόσθεσε

Υ.Γ. Ο τελικός διανθίστηκε ξανά από τα ανόητα κείμενα του Καπουντζίδη, καθώς ανοήτως τα ερμήνευαν κι εκείνος και οι δυο παρουσιάστριες. Ο άνθρωπος από τις πόλλες δουλειές που αναλαμβάνει, το γράψιμο το κάνει στην τουαλέτα πια».