Ο Νίκος Οικονομόπουλος έχει μιλήσει πολλές φορές στο παρελθόν για τη σχέση του με τη θρησκεία. Στη νέα του συνέντευξη στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 που θα προβληθεί τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, ο τραγουδιστής αποκαλύπτει διάφορες προσωπικές του πτυχές και μιλά και για το κομμάτι της πίστης.

«Ποιος θα με καταλάβει αν τα πω; Είμαι παραδομένος κυριολεκτικά στο Χριστό. Παραδομένος. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο, παρά να κερδίσω την αιώνια ζωή. Θέλω να γίνω καλύτερος άνθρωπος για να μπορώ να είμαι εκεί. Εκεί που θέλω να πάω. Δεν ξέρω αν το αξίζω, αλλά θέλω να πάω.

Διαβάστε ακόμα: Οικονομόπουλος: «Αν πούμε πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια κάποιοι θα μας θεωρήσουν αντιδημοκράτες και χουντικούς»

Δεν με ενδιαφέρει να με κρίνουνε. Το έχω πει 1000 φορές. Δε με νοιάζει. Βρίστε με όσοι θέλετε. Δε με ενδιαφέρει. Καθόλου. Καθόλου. Είναι το μοναδικό πράγμα που έχω ένταση όταν μιλάω. Τρελαίνομαι. Πώς να στο πω;», λέει χαρακτηριστικά.

Στο μικρό απόσπασμα ενός λεπτού που προβλήθηκε από την πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, ο Νίκος Οικονομόπουλος αναφέρεται και στην προσωπική του ζωή δηλώνοντας πως δεν είναι εύκολο να βάλει έναν άνθρωπο για πάντα.

«Δεν μου είναι εύκολο να βάλω έναν άνθρωπο στη ζωή μου και να ξέρω ότι θα ζήσω το υπόλοιπο της ζωής μου μαζί του. Γιατί θέλω να το ζήσω. Δεν ξέρεις ποτέ. Σου είπα, είναι η ζωή απρόβλεπτη. Μπορείς σε ένα μήνα να σου παρουσιάσω ότι εγώ έχω γυναίκα και παντρεύομαι», αναφέρει.