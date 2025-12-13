Νίκος Συρίγος κατά Μάνου Ιωάννου για Φιλιππίδη: «Η ανοησία πρέπει να έχει όριο»

Ενάντια στον Μάνο Ιωάννου στράφηκε ο Νίκος Συρίγος, με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε ο γνωστός ηθοποιός για τον Πέτρο Φιλιππίδη.
Μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του Mega, είπε μεταξύ άλλων: «Είχε έρθει να δει την παράσταση ο Πέτρος Φιλιππίδης και χάρηκα που τον είδα. Χάρηκε που έχει ξεκολλήσει από το σπίτι του γιατί ο κόσμος τον αντιμετώπισε πάρα πολύ ωραία, έβγαζε φωτογραφίες».
«Μακάρι να επιστρέψει ο Πέτρος Φιλιππίδης, είναι πολύ μεγάλο ταλέντο. Αυτή είναι η δουλειά του. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Και εγώ με τα θύματα είμαι, αλλά μόνο αν υπάρχει θύμα», είπε ο Μάνος Ιωάννου.
Ο Νίκος Συρίγος ξέσπασε, λέγοντας: «Δεν καταλαβαίνω τη χρησιμότητα της κουβέντας αυτής. Ο Πέτρος Φιλιππίδης έχει κριθεί ένοχος για δύο απόπειρες βιασμού.
Αν έχουν ξαναγίνει αντίστοιχες δηλώσεις, αυτό σημαίνει κάτι. Αυτό σημαίνει ότι έχει μια θέση ο κ. Ιωάννου. Φίλος μπορείς να είσαι με οποιονδήποτε.
Όταν υπάρχει όμως μια καταδικαστική απόφαση δεν μπορείς να λες ότι "εγώ είμαι με τα θύματα, αλλά αν υπάρχει θύμα". Είπαμε ότι και η ανοησία πρέπει να έχει και ένα όριο και η λασπολογία απέναντι σε αυτά τα κορίτσια πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή».
