Νίνο: «Ο έρωτας είναι μια ψυχολογική διαταραχή – Η μουσική με έσωσε»

Ως μία «ψυχική διαταραχή» χαρακτήρισε τον έρωτα ο Νίνο, μιλώντας στην τελευταία του συνέντευξη. Ο γνωστός τραγουδιστής εμφανίστηκε στη διαδικτυακή εκπομπή του Ανέστη Ευαγγελόπουλου στο YouTube, όπου μίλησε ανοιχτά για το πώς αντιλαμβάνεται τον έρωτα και πώς, όταν αυτός ξεθωριάζει, τη θέση του παίρνει η αγάπη.

«Ο έρωτας είναι μια ψυχική διαταραχή που περνάει μέσα σε 8-10 μήνες, ίσως κρατήσει και λίγο παραπάνω και η εξέλιξή του λέγεται αγάπη.

Δεν αλλάζει τίποτα. Όλο αυτό που λες έρωτα, μπορεί να σταματήσει σε ένα δευτερόλεπτο. 100% είναι επιλογή ο έρωτας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην προσωπική του ζωή, ο Νίνο ξεκαθάρισε πως πλέον επιλέγει να κρατά τα προσωπικά του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας: «Αποφάσισα ότι δεν θέλω να ξαναμιλήσω ποτέ για κάτι που είναι καθαρά δικό μου και θέλω να το κρατήσω μόνο για μένα.

Δεν ενδιαφέρεται ο κόσμος, εσύ ενδιαφέρεσαι. Νιώθω μια ειρήνη μέσα μου. Και το ότι δεν απαντάω, μια απάντηση δεν είναι; Θα σου έλεγα όχι (αν δεν ήμουν). Είναι μια απάντηση και αυτό που δεν απαντάω».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο καλλιτέχνης μίλησε με ειλικρίνεια για τις δυσκολίες που έχει βιώσει: «Έχω φλερτάρει με την κατάθλιψη, χωρίς να το ξέρω. Το κατάλαβα μετά. Ζήτησα βοήθεια, κυρίως φιλική, αλλά τη στιγμή που το αισθάνθηκα ζήτησα βοήθεια από ψυχολόγο… Τώρα θα δω τίτλους σε σάιτ.

Αλλά πρέπει να μιλάνε οι άνθρωποι, να ανοίγονται, να τα λένε. Είχα τον καλύτερο γιατρό σε όλη μου τη ζωή, τη μουσική, οπότε δεν έχω φλερτάρει με πάθη στη ζωή μου.

Δεν είχα τέτοιες εικόνες όσο μεγάλωνα. Δεν ταίριαζαν με την ιδιοσυγκρασία μου. Πάθος μου είναι η μουσική. Η μουσική είναι ο μεγαλύτερος έρωτας του εσωτερικού μου κόσμου».