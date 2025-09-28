Νίνο: «Πήγαιναν όλα χάλια και εγώ τραγουδούσα, όλα πηγαίνουν καλύτερα»

Ο Νίνο Ξυπολιτάς, άνοιξε την καρδιά του στην εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται» με τη Ναταλία Γερμανού, αποκαλύπτοντας πτυχές της προσωπικής του πορείας και της σχέσης του με τη μουσική.

Σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές του εξομολογήσεις, ο Νίνο ανέφερε πως το τραγούδι «Όλα πηγαίνουν καλύτερα» είχε γίνει σχεδόν μάντρα για εκείνον: «Μου είχε κολλήσει στο μυαλό για έξι μήνες και το έλεγα όταν όλα πήγαιναν χάλια».

Η αντίφαση ανάμεσα στην πραγματικότητα και τους στίχους του τραγουδιού αποτυπώνει τη δύναμη της μουσικής να λειτουργεί ως ελπίδα, ακόμα και όταν όλα γύρω μοιάζουν να καταρρέουν.

Ο Νίνο ανακοίνωσε πως όλη του η δισκογραφία πρόκειται να επανακυκλοφορήσει με παραγωγό τον Τόνι Μαυρίδη, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον καλλιτέχνη.

Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία να επαναφέρει κομμάτια όπως το «Για να είμαι ειλικρινής», «Το φοβάμαι», «Το επηρεάστηκα» και άλλα, που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στο ελληνικό μουσικό τοπίο.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και σε ένα story που δημιούργησε αίσθηση, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, αλλά τονίζοντας πως συχνά μονολογεί μέσα του «ωραία πράγματα» και προσεύχεται. Αυτή η εσωτερική διαδικασία δείχνει έναν άνθρωπο που παλεύει με τις σκέψεις του, αλλά βρίσκει καταφύγιο στην πίστη και την ελπίδα.