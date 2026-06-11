Αν νιώθεις συνεχώς κουρασμένος, αλλά δυσκολεύεσαι να κοιμηθείς, μάλλον ευθύνονται αυτές οι συνήθειες

Αισθάνεσαι συνεχώς κουρασμένος μέσα στην ημέρα, όμως μόλις ξαπλώσεις στο κρεβάτι ο ύπνος δεν έρχεται εύκολα; Πρόκειται για ένα φαινόμενο που αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι - ακόμα κι αν δεν καταλαβαίνουν τι ακριβώς το προκαλεί.

Παρότι η έλλειψη ύπνου συνδέεται συχνά με το άγχος ή τις αυξημένες υποχρεώσεις, η πραγματικότητα είναι πως ορισμένες καθημερινές συνήθειες μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ικανότητά μας να ξεκουραζόμαστε σωστά.

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