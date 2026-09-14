Νονός ο Κωνσταντίνος Αργυρός: Βάφτισε τον γιο του αδερφού του, Παύλου

Ξεχωριστή ημέρα χθες Κυριακή (13/9) για τον Κωνσταντίνο Αργυρό και όλη την οικογένειά του αφού ο αδερφός του Παύλος Αργυρός και η σύζυγός του, Άννα Μαρία Αναξαγόρου βάφτισαν τον γιο τους, δίνοντάς του το όνομα Πέτρος, με τον δημοφιλή τραγουδιστή να είναι ο ένας από τους δύο νονούς.
Όπως αναφέρει το κυπριακό LadyTimes, η βάφτιση τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φραγκούδη στη Λεμεσό, τόπο καταγωγής της Άννας Μαρίας Αναξαγόρου, με συγγενείς και στενούς φίλους του ζευγαριού να δίνουν το «παρών».
Ο δεύτερος νονός ήταν ο αδερφός της Άννας Μαρίας Αναξαγόρου, Νικόλας Σαλβαδόρ Αναξαγόρου, ενώ στο πλευρό του Κωνσταντίνου Αργυρού, όπως είναι φυσικό, ήταν και η σύζυγός του, Αλεξάνδρα Νίκα.
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