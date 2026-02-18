Nostalgia alert! Η Μάιλι Σάιρους επιστρέφει στο επετειακό αφιέρωμα της Disney+, για τα 20 χρόνια Χάνα Μοντάνα

Η Μάιλι Σάιρους επιστρέφει εκεί όπου ξεκίνησαν όλα. Το Χάνα Μοντάνα, η εμβληματική σειρά που καθόρισε μια ολόκληρη γενιά, επιστρέφει στις 24 Μαρτίου στο Disney+, με ένα special αφιέρωμα για τα 20 χρόνια.

Στο επετειακό αφιέρωμα, η Μάιλι Σάιρους θα δώσει συνέντευξη στην Άλεξ Κούπερ, παρουσιάστρια του podcast Call Her Daddy, με την παρουσία κοινού στο στούντιο. Η συζήτηση θα «προσφέρει μια πιο προσωπική ματιά στη δημιουργία ενός από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες της ποπ κουλτούρας και στη διαρκή επίδραση που είχαν η σειρά και ο χαρακτήρας στους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο».

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

