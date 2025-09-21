Ντάνιελ Ντέι Λιούις: Επιστρέφει στην μεγάλη οθόνη με ταινία που σκηνοθετεί ο γιος του

Μετά από οκτώ χρόνια απόσυρσης, ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις επιστρέφει στην υποκριτική με το «Anemone», μια ταινία που σκηνοθέτησε ο γιος του Ρόναν.

Ο τρεις φορές βραβευμένος με Όσκαρ, Ντάνιελ Ντέι-Λιούις επιστρέφει δυναμικά στον κινηματογράφο μετά την πολύχρονη απουσία του με το Anemone, ένα οικογενειακό δράμα που σκηνοθέτησε ο γιος του, Ρόναν Ντέι-Λιούις.

Η είδηση της επιστροφής του συγκίνησε κοινό και κριτικούς, καθώς ο 67χρονος ηθοποιός είχε ανακοινώσει το 2017 την οριστική αποχώρησή του από την ενεργό δράση.

