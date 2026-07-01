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Ντέμπι Χάρι: Η αιώνια Blondie πίσω από τον μύθο

Πίσω από τα πλατινέ μαλλιά και το βλέμμα, που έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής, υπάρχει μια πραγματική survivor, που δεν έπαψε ποτέ να ακολουθεί το ένστικτό της.

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Η Ντέμπι Χάρι | ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Συνδύασε την εκτυφλωτική ομορφιά με την καλλιτεχνική τόλμη και δημιουργία. Γνώρισε σε βάθος την επιτυχία, αλλά και το τραύμα. Ξεγέλασε αμέτρητες φορές τον θάνατο, γλίτωσε από stalker και κατά συρροή δολοφόνο (τον Τεντ Μπάντι).

Έχασε όλη της την περιουσία -χρήματα σπίτι, μέχρι και ρούχα- και την ξαναέφτιαξε από την αρχή. Η Ντέμπι Χάρι, η γυναίκα που σφράγισε με την παρουσία της μια ολόκληρη εποχή, κλείνει σήμερα τα 81 κι όπως η ίδια δηλώνει “εξακολουθώ να είμαι περίεργη. Ίσως όχι τόσο τολμηρή όσο παλιά, αλλά πάντα με γοητεύει ο τρόπος με τον οποίο ο κόσμος γυρίζει…”.

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