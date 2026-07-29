Ντοκιμαντέρ του BBC καίει τον Τζάρεντ Λέτο: Τον κατηγορούν για σεξουαλικές επιθέσεις 4 γυναίκες

Στο επίκεντρο νέων καταγγελιών από πολλές γυναίκες για σεξουαλικές επιθέσεις και ανάρμοστη συμπεριφορά βρίσκεται ο Τζάρεντ Λέτο.

Ντοκιμαντέρ του BBC με τίτλο «Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret» καίει τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό με συνολικά δέκα γυναίκες να μιλούν δημόσια.

Οι καταγγελίες αφορούν περιστατικά που φέρεται να σημειώθηκαν μεταξύ 2002 και 2016 και αποτελούν τις τελευταίες σε μια σειρά ισχυρισμών που έχουν διατυπωθεί κατά του 54χρονου Λέτο εδώ και χρόνια.

Μία γυναίκα υποστηρίζει ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση σε μπάνιο μοτέλ όταν ήταν 17 ετών, ενώ μια άλλη αναφέρει ότι απειλήθηκε με σεξουαλική επίθεση όταν βρέθηκε απροσδόκητα μόνη μαζί του σε δωμάτιο ξενοδοχείου, σε ηλικία 19 ετών.

Μια τρίτη γυναίκα ισχυρίζεται ότι ο Λέτο την προσέγγισε με χειριστικό τρόπο όταν ήταν 16 ετών, κάνοντας κατάχρηση της διασημότητάς του. Η ίδια αναφέρει ότι ο τραγουδιστής των Thirty Seconds to Mars της τηλεφωνούσε επανειλημμένα με σεξουαλικό περιεχόμενο.

Υποστηρίζει ότι, τουλάχιστον σε μία περίπτωση, της πρότεινε να κάνουν σεξ. Αργότερα, όπως αναφέρει, της ζητήθηκε να υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας (NDA), ώστε να μην μιλήσει δημόσια για τον Λέτο, όμως εκείνη αρνήθηκε.

Μια τέταρτη υποστηρίζει ότι είχε σεξουαλική επαφή με τον ηθοποιό στην Καλιφόρνια όταν ήταν 17 ετών, δηλαδή σε ηλικία κάτω από το όριο συναίνεσης της πολιτείας. Όπως λέει, ο Λέτο «αντιμετώπισε αδιάφορα» τις ανησυχίες σχετικά με το γεγονός ότι η ηλικία συναίνεσης στην Καλιφόρνια είναι τα 18 έτη.

Εκτός από αυτές τις καταγγελίες, άλλες τέσσερις γυναίκες υποστηρίζουν ότι δέχθηκαν τηλεφωνήματα με έντονο σεξουαλικό περιεχόμενο από τον Λέτο, όταν εκείνες ήταν νεότερες και εκείνος βρισκόταν ήδη στη δεκαετία των 30 και των 40 ετών.

Μία γυναίκα αναφέρει ότι, σε μουσικό φεστιβάλ, ο τραγουδιστής έκανε ένα άσεμνο σχόλιο για το στήθος της κατά τη διάρκεια υπογραφής αυτόγραφων και ζήτησε από έναν άνδρα της ασφάλειας να τη μεταφέρει στα παρασκήνια. Εκείνη ήταν τότε 14 ετών.

Στο ντοκιμαντέρ εμφανίζονται επίσης δύο άνδρες που εργάστηκαν με τους Thirty Seconds to Mars, οι οποίοι αναφέρουν ότι το προσωπικό ένιωθε άβολα με τη συμπεριφορά του Λέτο.

«Νομίζω ότι όλοι πίστευαν πως η διαφορά ηλικίας ήταν υπερβολικά μεγάλη», δήλωσε ένας από αυτούς, υποστηρίζοντας ότι ο Λέτο προσκαλούσε έφηβες στο καμαρίνι του ή στο σπίτι του.

Το BBC αναφέρει ότι έχει εξετάσει φωτογραφίες και μηνύματα που υποστηρίζουν τις αφηγήσεις των γυναικών, καθώς και μαρτυρίες φίλων και συγγενών που επιβεβαιώνουν όσα τους είχαν διηγηθεί.

