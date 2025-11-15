Μενού

Ντόλι Πάρτον: «Θα γίνω 80χρονών, και; - Δείτε όλα όσα έχω κάνει σε 80 χρόνια»

Όλα όσα δήλωσε η Ντόλι Πάρτον για την τεράστια καριέρα της ως τραγουδίστρια.

Η τραγουδίστρια Ντόλι Πάρτον | ΑΠΕ-ΜΠΕ
Με 49 στούντιο άλμπουμ στο ενεργητικό της, και με την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου βιβλίου της με τίτλο «Star of the Show: My Life on Stage», η Ντόλι Πάρτον νιώθει ότι μόλις έχει ξεκινήσει. Σε συνέντευξή της στο περιοδικό People, μίλησε για την τεράστια καριέρα της ως τραγουδίστρια, τι έχει μάθει όλα αυτά τα χρόνια και τι πρόκειται να ακολουθήσει – είναι πολλά, το ξέρουμε.

«Ξέρεις, όλη μου τη ζωή προχωρούσα γρήγορα», σημειώνει η Ντόλι Πάρτον στη συνέντευξή της. «Και αρχίζω να σκέφτομαι: "Πώς στο καλό είχα ζωή; Πώς τα κατάφερα;" Όταν έγραφα αυτό το βιβλίο, συνειδητοποίησα πόσα πολλά είχα θυσιάσει στη ζωή μου. Δεν απέκτησα ποτέ παιδιά, οπότε τουλάχιστον δεν ένιωθα ενοχές. Είμαι ευγνώμων που είδα τα όνειρά μου να γίνονται πραγματικότητα», υποστηρίζει.

