Ντορέττα Παπαδημητρίου για Μπραντ Πιτ: «Αν μου έλεγαν να βγαίνω από το δελφίνι, κομπάρσα, θα πήγαινα»

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου ήταν καλεσμένη χθες (23/3) στο The 2Night Show και όταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αναφέρθηκε στον Μπραντ Πιτ και την Αντζελίνα Τζολί, η γνωστή ηθοποιός δεν έκρυψε ότι θα ήθελε να είχε παίξει στην ταινία που γυρίζει αυτή την περίοδο ο χολιγουντιανός σταρ στη χώρα μας.

«Στον Μπραντ Πιτ γιατί δεν μπορούσαμε να βρούμε και εμείς έναν ρόλο να παίξουμε;», αναρωτήθηκε η γνωστή ηθοποιός με τον παρουσιαστή να τη ρωτάει αν θα πήγαινε ακόμα και αν έκανε την κομπάρσα και εκείνη να του δίνει καταφατική απάντηση.

«Αν μου έλεγαν να παίξω σε μια μεγάλη χολιγουντιανή ταινία, με πρωταγωνιστή τον Brad Pitt και να βγαίνω από το δελφίνι να κάνω την κομπάρσα, θα πήγαινα. Από κάπου ξεκινάνε όλοι. Αυτό είναι ένα τελείως άλλο περιβάλλον», είπε χαρακτηριστικά η Ντορέττα Παπαδημητρίου.

«Δεν θα 'χε συμβεί ποτέ δελφίνι να βγαίνει από δελφίνι», σχολίασε τότε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.