Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Ήταν αγκάθι - Μετά το διαζύγιο, τα παιδιά δεν είχαν γνωρίσει άλλον σύντροφό μου»

Περί σχέσεων τοποθετήθηκε η Ντορέττα Παπαδημητρίου σε συνέντευξή της στο Youtube κανάλι της Νάνσυς Παραδεισανού αποκαλύπτοντας ότι για χρόνια υπήρξε «αγκάθι» για εκείνη ότι τα παιδιά της δεν είχαν γνωρίσει άλλον σύντροφό της μετά το διαζύγιο.

«Μετά το διαζύγιό μου, τα παιδιά μου δεν είχαν γνωρίσει άλλον σύντροφό μου. Για μένα αυτό ήταν πάντα ένα αγκάθι. Δυσκολευόμουν πάρα πολύ μέσα στα χρόνια. Δεν μπορούσα να τα ενώσω αυτά τα κομμάτια. Ήταν δύσκολο για εμένα. Τώρα πια τα παιδιά έχουν μεγαλώσει.

Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, δεν υπάρχει κανόνας για τίποτα. Το θέμα είναι να είμαστε όσο πιο ειλικρινείς μπορούμε απέναντί στα παιδιά, μέχρι εκεί που οφείλουν να γνωρίζουν και ανάλογα και με την ηλικία στην οποία βρίσκονται. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει σωστό και λάθος σε αυτό», είπε η ηθοποιός που το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε σχέση με τον Γιώργο Γεροντιδάκη.

Συμβουλές όπως αποκάλυψε παίρνει από την αδελφή της και την καλή της φίλη Μαίρη Συνατσάκη. «Εγώ για τα προσωπικά μου συμβουλεύομαι περισσότερο την αδελφή μου και τη Μαίρη Συνατσάκη. Η αδελφή μου είναι και λίγο πιο τσεκουράτη. Η Μαίρη θα στα πει όλα σαν χάδι», είπε.

Παράλληλα, η Ντορέττα Παπαδημητρίου αναφέρθηκε και στους γιους της και το αν μοιράζονται τα δικά τους προσωπικά μαζί της. «Ελπίζω οι γιοι μου να είναι ξεκάθαροι και ειλικρινείς με τις κοπέλες. Δεν μου τα λένε και όλα καθημερινά με κάθε λεπτομέρεια. Ο μεγάλος μου λέει περισσότερα. Ο μικρός πιο δύσκολα. Ούτε στην αδελφή μου θα τα πει. Θα τα πει στον αδελφό του, αλλά αυτός δεν μου τα λέει. Οπότε πάλι δε μαθαίνω τίποτα. Πιστεύω ότι σε μία έκτακτη ανάγκη θα ενημερωθώ. Με τον μπαμπά τους δεν ξέρω τι συζητήσεις μπορεί να κάνουν, το σίγουρο είναι ότι εμένα δε μου έρχονται πληροφορίες από αλλού», ανέφερε.