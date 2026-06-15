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Ντούα Λίπα - Κάλουμ Τέρνερ: Οι πρώτες φωτογραφίες από το ρομαντικό honeymoon στην Ιταλία

Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ απολαμβάνουν το πρώτο ταξίδι τους ως παντρεμένο ζευγάρι στην Ιταλία.

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Ο γάμος της Ντούα Λίπα και του Κάλουμ Τέρνερ | DailyMAil@X
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Αν δεν το έχεις ήδη καταλάβει, η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ αποτελούν ένα από τα αγαπημένα μας ζευγάρια της διεθνούς showbiz. Μετά τα μυστήρια - έναν πολιτικό γάμο στο Λονδίνο και την ανταλλαγή όρκων στο Παλέρμο της Σικελίας - ξεκίνησαν το ταξίδι του μέλιτος από την Ιταλία. Και οι δύο έχουν αδυναμία σε αυτήν την ευρωπαϊκή χώρα, συνεπώς η επιλογή ήταν μονόδρομος.

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