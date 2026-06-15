Ντούα Λίπα - Κάλουμ Τέρνερ: Οι πρώτες φωτογραφίες από το ρομαντικό honeymoon στην Ιταλία

Αν δεν το έχεις ήδη καταλάβει, η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ αποτελούν ένα από τα αγαπημένα μας ζευγάρια της διεθνούς showbiz. Μετά τα μυστήρια - έναν πολιτικό γάμο στο Λονδίνο και την ανταλλαγή όρκων στο Παλέρμο της Σικελίας - ξεκίνησαν το ταξίδι του μέλιτος από την Ιταλία. Και οι δύο έχουν αδυναμία σε αυτήν την ευρωπαϊκή χώρα, συνεπώς η επιλογή ήταν μονόδρομος.

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