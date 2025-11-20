Ντούα Λίπα: Στο γήπεδο Μαρακανά η ποπ σταρ με μπλουζάκι της εθνικής Βραζίλιας

Η Ντούα Λίπα συνεχίζει την παγκόσμια περιοδεία της, πραγματοποιώντας συναυλίες σε όλο τον κόσμο, ενώ παράλληλα απολαμβάνει τις «ομορφιές» που προσφέρει κάθε χώρα που επισκέπτεται.

Αυτή τη φορά η διάσημη ποπ σταρ βρέθηκε στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής και αποφάσισε να περάσει τον ελεύθερο χρόνο ανάμεσα στα show της, παρακολουθώντας το κλασικό ποδοσφαιρικό ντέρμπι της χώρας το Μπόκα Τζούνιορς - Ρίβερ Πλέιτ.

Στη συνέχεια, καθώς ταξίδεψε στη Βραζιλία, επισκέφτηκα ξανά γήπεδο, αυτή τη φορά το ιστορικό Μαρακανά. Η Ντούα Λίπα βρέθηκε στις εξέδρες του Μαρακανά για να δει το φημισμένο ντέρμπι της Βραζιλίας ανάμεσα στη Φλαμένγκο και στη Φλουμινένσε.

LA CARA LO DICE TODO... Parece que Dua Lipa disfrutó el triunfazo 2-1 de Fluminense en el clásico contra Flamengo en el Maracaná. 🥲⚽🇧🇷



📹 @fluminensefc pic.twitter.com/LRjO2JXzL0 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 20, 2025

Φόρεσε μάλιστα μπλουζάκι της Εθνικής Βραζιλίας κόβωντας την ανάσα των οπαδών που ήρθαν να δουν τον αγώνα, όταν αντιλήφθηκαν ότι βρισκόταν στο γήπεδο. Η τραγουδίστρια δεν χάλασε χατήρι και έβγαλε σέλφι με πολλούς από τους θαυμαστές της.

ELA É BRASILEIRA 🇧🇷 Dua Lipa toda fofinha no Maracanã! pic.twitter.com/dt9phs5d9F — Central Dua Lipa Brasil (@dualipacentral_) November 20, 2025