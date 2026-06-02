Το ντουέτο της χρονιάς: Ματούλα Ζαμάνη και Ρία Ελληνίδου τραγουδούν μαζί δημοτικά

Δύο καλλιτέχνιδες που κανείς δεν περίμενε να δει μαζί πάνω στη σκηνή, συναντήθηκαν και τραγούδησαν μαζί δημοτικά τραγούδια. Φυσικά δεν μιλάμε για άλλες πέρα από την Ματούλα Ζαμάνη και την Ρία Ελληνίδου.

Οι δύο τραγουδίστριες βρέθηκαν στην ίδια σκηνή στο πλαίσιο του φεστιβάλ «KollinesSound» και ερμήνευσαν αγαπημένα δημοτικά τραγούδια, αφήνοντας άφωνο το κοινό.

Βίντεο από την μοναδική στιγμή του ντουέτου τους ανέβηκε στο TikTok από τον λογαριασμό του φεστιβάλ, συγκεντρώνοντας μέσα σε μια ημέρα πάνω από 200 χιλιάδες προβολές και 13 χιλιάδες like.