Νυχτερινό overthinking: Γιατί ο νους «αγριεύει» όταν πέφτει η νύχτα;

Υπάρχει μια ιδιαίτερη στιγμή μέσα στο 24ωρο όπου οι ρυθμοί της καθημερινότητας αρχίζουν να πέφτουν. Η πόλη ησυχάζει, το τρέξιμο της ημέρας σταματά, οι προθεσμίες παύουν για λίγο να μας κυνηγούν και οι ρόλοι (επαγγελματικοί, κοινωνικοί, οικογενειακοί) αποσύρονται. Το σώμα χαλαρώνει και ετοιμάζεται για ξεκούραση. Και τότε, συμβαίνει κάτι παράδοξο: ενώ το σώμα επιβραδύνει, ο νους αρχίζει να επιταχύνει.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr