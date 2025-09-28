Ο Άγγελος Μπράτης για τον Νίκο Αποστολόπουλο: «Δεν με ενδιαφέρει η γνώμη του»

Με απόλυτη ψυχραιμία και σαφήνεια απάντησε ο Άγγελος Μπράτης στα αρνητικά σχόλια που έκανε για εκείνον ο Νίκος Αποστολόπουλος. Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», ξεκαθάρισε πως δεν τον απασχολεί η άποψη του συναδέλφου του:

«Όχι, δεν με ενδιαφέρει η γνώμη του για να με στεναχωρήσει. Με στεναχωρούν μόνο απόψεις από ανθρώπους που με ενδιαφέρουν.

Δεν με πειράζει τι λέει ο καθένας, και το τοπικό μια χαρά είναι».

Παρότι απέφυγε να εμπλακεί σε προσωπική αντιπαράθεση, ο Μπράτης δεν παρέλειψε να σχολιάσει τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται ο Αποστολόπουλος:

«Είμαι μόδιστρος και ξέρω να ράβω ρούχα. Είναι λυπηρό να μεγαλώνει κάποιος και να γίνεται πικρός».

Τι είχε πει ο Νίκος Αποστολόπουλος

Η αντίδραση του Μπράτη ήρθε ως απάντηση σε δηλώσεις του Νίκου Αποστολόπουλου στην εκπομπή «Happy Day», όπου αμφισβήτησε ανοιχτά την επαγγελματική του ιδιότητα:

«Δεν νομίζω ο Άγγελος Μπράτης να είναι συνάδελφός μου. Προσπαθεί να κάνει πράγματα και καλά κάνει.

Αυτό λέγεται μία τοπική μοδίστρα. Σχεδιαστής είναι ένας άνθρωπος που κάνει collection, τις παρουσιάζει και τις πουλάει σε πολύ κόσμο, κάνει εξαγωγές».