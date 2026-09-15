Ο Άγγελος Θεοδωράκης για την σχέση με τον παππού του, Μίκη: «Θα περίμενα ένα δώρο ως παιδί»

Για τη σχέση του με τον παππού του Μίκη Θεοδωράκη μίλησε σήμερα (15/09) ο εγγονός του, Άγγελος ο οποίος μεταξύ άλλων εξέφρασε ότι «δεν είχε την κλασική σχέση παππού - εγγονού».

«Είναι φανταστικό να είσαι εγγονός του, είναι πολύ απλό. Νιώθεις απλά συγγενής. Βέβαια, υπάρχει το τεράστιο αυτό το στοιχείο η γνώση για το ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Από τη στιγμή που το έχεις αντιληφθεί αυτό το πράγμα, είναι... Είναι κάτι τρομακτικό. Δεν είχαμε την κλασσική σχέση παππού - εγγονού, αλλά ήταν πολύ τρυφερός άνθρωπος», ανέφερε μιλώντας στο Στούντιο στις 3 στον ΣΚΑΙ.

Αναφορικά με την δήλωσή του ότι δεν είχε ζητήσει ποτέ κάτι ως παιδί από τον παππού του, συμπλήρωσε: «Εγώ πάντα περίμενα από τον παππού. Ένα μικρό παιδί, γιατί εγώ είμαι ένα μικρό παιδάκι για τον Μίκη Θεοδωράκη, είμαι δύο φορές παιδί του, εγώ θα περίμενα ένα δώρο. Ένα οποιοδήποτε δώρο. Να σκεφτεί ένα παιχνίδι. Να σκεφτεί ''τι παιχνίδι αρέσει στον Άγγελο''. Πολύ απλά αυτή η κίνηση. Και να πει ότι ''σου αγόρασα αυτά τα παιχνίδια''.

Το παιδί θα ήθελε να δεικάτι, που θα είχε ασχοληθεί δηλαδή ο μεγάλος. Το ξέρω πολύ καλά αυτό, γιατί και εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω με τα παιδιά μου», είπε ανατρέχοντας στα παιδικά του χρόνια.