Ο άγνωστος αδελφός της Βικτόρια Μπέκαμ εμφανίστηκε: Ο μικρότερος αδερφός κέρδισε το Instagram

Μετά από χρόνια μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ο μικρότερος αδελφός της Βικτόρια Μπέκαμ, Κρίστιαν, έκανε μια σπάνια εμφάνιση σε οικογενειακή φωτογραφία.

Η εικόνα, που κοινοποίησε η αδελφή τους Λουίζ στο Instagram, τραβήχτηκε κατά τους εορτασμούς για τον τίτλο ιππότη που απένειμε ο βασιλιάς Κάρολος στον Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Βικτόρια Μπέκαμ και Κρίστιαν Άνταμς | Instagram / @victoriabeckham

Ο 46χρονος Κρίστιαν, που κρατά χαμηλό προφίλ και σπάνια φωτογραφίζεται με την οικογένεια, πόζαρε κομψός δίπλα στη διάσημη αδελφή του και τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, κατά τους εορτασμούς για την απονομή του τίτλου ιππότη στον πρώην ποδοσφαιριστή από τον βασιλιά Κάρολο.

Στη φωτογραφία, η οικογένεια Μπέκαμ – η Βικτόρια, ο Τόνι, η Τζάκι, η Λουίζ και ο Κρίστιαν – ποζάρουν χαμογελαστοί δίπλα στον Ντέιβιντ, ο οποίος έλαμπε από χαρά μετά το σημαντικό επίτευγμα.

Η ομοιότητα ανάμεσα στη Βικτόρια και τον αδελφό της ήταν εμφανής, καθώς στάθηκαν δίπλα-δίπλα στη λήψη.