Ο Akylas στέλνει μήνυμα μετά τη νίκη του: «Να είστε πάντα περήφανοι για το ποιοι είστε»

Ο Akylas με το τραγούδι «Ferto» είναι ο απόλυτος νικητής του εθνικού τελικού συγκεντρώνοντας την απόλυτη βαθμολογία από τις δύο κριτικές επιτροπές -ελληνική και διεθνή- καθώς και του κοινού. Έτσι τον ερχόμενο Μάιο από τις 12 έως τις 16 θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, στη Βιέννη της Αυστρίας.

Στην πρώτη του ανάρτηση μετά την τόσο σημαντική του βραδιά ο Akylas δεν έκρυψε ότι ζει το όνειρό του και ότι είναι περήφανος, στέλνοντας το δικό του ευχαριστώ σε όσους τον υποστήριξαν.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι πραγματικά έζησα αυτή τη στιγμή, ότι ό,τι συνέβη συνέβη πραγματικά, ότι είναι αληθινό και όχι απλώς ένα όνειρο. Συνεχίζω να τσιμπάω τον εαυτό μου. Είμαι τόσο χαρούμενος, τόσο περήφανος. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι με υποστήριξαν και στάθηκαν στο πλευρό μου.

Είμαι τόσο χαρούμενος που γνώρισα όλους τους άλλους διαγωνιζόμενους. Αυτό το ταξίδι μας έφερε κοντά και μας έκανε οικογένεια.

Να είστε πάντα περήφανοι για το ποιοι είστε, γιατί γεννηθήκατε έτσι. Αγαπήστε τον εαυτό σας. Αγκαλιάστε τον ακόμα περισσότερο. Μην σταματάτε ποτέ να κυνηγάτε τα όνειρά σας. Μην αφήνετε κανέναν να σας κλέψει τη λάμψη. Όλα είναι δυνατά.»