O Akylas τραγουδά τη «στενάχωρη version» του Ferto - Η νέα μελωδική προσέγγιση

O Akylas ξεσηκώνει με τον upbeat Ferto, αλλά μπορεί να πει το τραγούδι και αλλιώς.

Σε ανάρτησή του στο Tik Tok, ερμήνευσε την επιτυχία του για τη Eurovision με έναν μελωδικό τρόπο.

Στα πλάνα, αφού ανακοινώνει πως θα τραγουδήσει τη «στενάχωρη version του Ferto», κάθισε στο πιάνο του και το τραγούδησε με έντονο συναίσθημα.

Πάντα, φυσικά, με τα χαρακτηριστικά γυαλιά και τον ιδιαίτερο σκούφο του.

Δείτε το βίντεο από τη νέα παρουσίαση του Ferto: