Ο αληθινός έρωτας του Bridgerton - Οι πρωταγωνιστές που είναι ζευγάρι

Μπορεί ο Κόλιν Μπρίντζερτον και η Πενέλοπι Φέδερινγκτον να αποτελούν το hot ζευγάρι του Bridgerton, ωστόσο -όπως έγινε γνωστό- δύο ηθοποιοί της δημοφιλούς σειράς βρήκαν τον έρωτα εκτός πλατό.

Ο λόγος για τους Μπέσι Κάρτερ και Σαμ Φίλιπς, οι οποίοι σύμφωνα με την Daily Mail, συγκατοικούν από την περασμένη χρονιά. Μάλιστα η γνωστή ηθοποιός έχει ήδη συστήσει τον σύντροφό της στους γονείς της, Ιμέλντα Στάουντον και Τζιμ Κάρτερ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, παρά το γεγονός ότι οι χαρακτήρες τους στη σειρά δεν αλληλεπιδρούν στη σειρά, οι ηθοποιοί άρχισαν να βγαίνουν μετά τη συνάντησή τους στο πλατό των γυρισμάτων για την τρίτη σεζόν.

H Μπέσι Κάρτερ στην πρεμιέρα της 2ης σεζόν του Bridgerton στο Λονδίνο | (ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA/NEIL HALL)

Τα γυρίσματα της σειράς ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2022 και ολοκληρώθηκαν τον Μάρτιο του 2023, με την Μπέσι να μετακομίζει στο διαμέρισμα του Σαν στο Μπράιτον του Ανατολικού Σάσεξ τρεις μήνες αργότερα.

Η 30χρονη ηθοποιός υποδύεται τον ρόλο της Prudence Featherington στην επιτυχημένη σειρά του Netflix, ενώ ο 39χρονος Σαμ υποδύεται τον νέο μνηστήρα του χαρακτήρα της Penelope της Nicola Coughlan, τον Lord Debling.

Το ζευγάρι έχει φωτογραφηθεί σε διάφορες εκδηλώσεις με την οικογένεια της Μπέσι.

Πρόσφατα άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες στο TikTok ότι οι δυο τους είναι ζευγάρι, με έναν δημιουργό περιεχομένου να δημοσιεύει ένα πρόσφατο βίντεο με τίτλο: «Bridgerton co-stars that are dating in real life» (Συμπρωταγωνιστές του Bridgerton που είναι ζευγάρια στην πραγματική ζωή).