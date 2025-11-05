Ο Άντονι Χόπκινς παραδέχεται ότι απατούσε τη δεύτερη σύζυγό του: «Ελπίζω να το έκανε κι εκείνη»

Ο Άντονι Χόπκινς θυμάται λάθη στους γάμους και στις σχέσεις του στη βιογραφία του. Στο βιβλίο του «We Did OK, Kid» το οποίο κυκλοφόρησε την Τρίτη 4 Νοεμβρίου ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, αποκαλύπτει πικάντικες λεπτομέρειες για παράνομες σχέσεις κατά τη διάρκεια του γάμου του με την πρώην σύζυγό του Τζένιφερ Λίντον.

«Έκανε τα στραβά μάτια σε ό,τι κι αν έκανα. Μόνο χρόνια αργότερα έμαθε για τις απιστίες μου», γράφει ο Χόπκινς στο βιβλίο.

«Δεν ξέρω αν εκείνη είχε εραστή. Ειλικρινά ελπίζω να είχε. Δεν θα την κατηγορούσα ποτέ γι’ αυτό», συνέχισε. «Θα ήταν κάποια παρηγοριά να ξέρω ότι βρήκε λίγη ευτυχία εκείνα τα χρόνια, παρά εμένα. Ήταν λυπηρό, γιατί άξιζε καλύτερα από εμένα, πραγματικά. Έφερε μια αλλαγή στη ζωή μου, κι εγώ την κατέστρεψα. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη γι’ αυτό.»

Ο Άντονι Χόπκινς έχει παντρευτεί τρεις φορές. Η πρώτη σύζυγός του ήταν η Πετρονέλα Μπάρκερ, έπειτα ακολούθησε ο γάμος με την Τζένιφερ Λίντον και από το 2003 είναι παντρεμένος με τη Στέλλα Άρογεϊβ.

Ο Χόπκινς γνώρισε τη Λίντον τον Δεκέμβριο του 1969 και εκείνη όπως γράφει έμεινε μαζί του για 20 χρόνια. «Δεν της το έκανα εύκολο. Είχε πιάσει μια τίγρη από την ουρά.»

Στο βιβλίο, ο Χόπκινς παραδέχεται ότι ήταν «διαλυμένος» όταν εκείνος και η Λίντον πήραν διαζύγιο: «Το έσκαγα από δύσκολες καταστάσεις στις ταινίες, από αποτυχημένες σχέσεις με γυναίκες, από την έλλειψη εμπιστοσύνης μου και από μια νευρωτική εμμονή να είμαι απομονωμένος.»

Σε άλλο σημείο της βιογραφίας του ο πρωταγωνιστής της «Σιωπής των Αμνών» εξομολογείται για καλές και κακές περιόδους, για την απεξάρτησή του από το αλκοόλ, για την μακρόχρονη αποξένωσή του από την 57χρονη σήμερα, κόρη του Άμπιγκέιλ, την οποία απέκτησε από τον πρώτο του γάμο.

