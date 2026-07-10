Ο Αργυρός «άλωσε» την Πόλη: Εκστασιάστηκε το τουρκικό κοινό στις συναυλίες του

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός κατέκτησε, τουλάχιστον μουσικά, την Κωνσταντινούπολη, ξεσηκώνοντας το πολυσυλλεκτικό και απαιτητικό κοινό της τουρκικής πολιτισμικής πρωτεύουσας στη συναυλία του.

Στη διήμερη εκδήλωση, ο αγαπημένος ελαφρολαϊκός τραγουδιστής γέμισε δις την αίθουσα του θεάτρου, χωρητικότητας περίπου 4.000 ατόμων, που στέγασε τις εμφανίσεις του.

Πλάνα από τη συναυλία αποτυπώνουν τον «πανζουρλισμό» που επικρατούσε, με το κοινό να φωνάζει, να χοροπηδά και να κυματίζει λευκά μαντήλια.